"Торпедо" разгромило "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" обыграло "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 7:2 (2:0, 2:2, 3:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Егор Виноградов (11-я минута), Егор Соколов (18), Амир Гараев (21), Василий Атанасов (31), Владимир Ткачев (41), Сергей Гончарук (52) и Дмитрий Шевченко (56). В составе проигравших голами отметились Илья Каблуков (37) и Борна Рендулич (40).

Китайский клуб 17 января объявил о назначении канадца Митча Лава главным тренером. В завершившемся матче командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Майк Келли.

Нижегородцы выиграли пятый матч подряд и, набрав 62 очка, занимают четвертое место в таблице Западной конференции, где "Шанхайские драконы", продлившие серию поражений до пяти матчей, идут девятыми с 43 баллами.