"Торпедо" разгромило "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:02 22.01.2026 (обновлено: 22:03 22.01.2026)
"Торпедо" разгромило "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
"Торпедо" разгромило "Шанхайских драконов" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Торпедо" разгромило "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
Нижегородское "Торпедо" обыграло "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T22:02:00+03:00
2026-01-22T22:03:00+03:00
хоккей
спорт
егор соколов
амир гараев
шанхайские драконы
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
владимир ткачев (1993)
"Торпедо" разгромило "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

"Торпедо" победило "Шанхайских драконов" в домашнем матче КХЛ со счетом 7:2

© Фото : Пресс-служба ХК "Торпедо"Защитник "Торпедо" Богдан Конюшков
Защитник Торпедо Богдан Конюшков - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Торпедо"
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" обыграло "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 7:2 (2:0, 2:2, 3:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Егор Виноградов (11-я минута), Егор Соколов (18), Амир Гараев (21), Василий Атанасов (31), Владимир Ткачев (41), Сергей Гончарук (52) и Дмитрий Шевченко (56). В составе проигравших голами отметились Илья Каблуков (37) и Борна Рендулич (40).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Торпедо НН
7 : 2
Шанхайские Драконы
10:21 • Егор Виноградов
(Боб Нарделла, Владимир Ткачев)
17:42 • Егор Соколов
(Владимир Ткачев, Боб Нарделла)
00:52 • Амир Гараев
(Максим Летунов, Сергей Гончарук)
10:45 • Василий Атанасов
(Егор Соколов, Владимир Ткачев)
00:24 • Владимир Ткачев
11:08 • Сергей Гончарук
(Владислав Фирстов, Амир Гараев)
16:00 • Никита Шавин
(Дмитрий Шевченко, Денис Александров)
16:45 • Илья Каблуков
(Borna Rendulic)
19:34 • Borna Rendulic
(Гэйдж Квинни, Ник Меркли)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Китайский клуб 17 января объявил о назначении канадца Митча Лава главным тренером. В завершившемся матче командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Майк Келли.
Нижегородцы выиграли пятый матч подряд и, набрав 62 очка, занимают четвертое место в таблице Западной конференции, где "Шанхайские драконы", продлившие серию поражений до пяти матчей, идут девятыми с 43 баллами.
В следующей игре "Торпедо" 24 января примет петербургский СКА, "Шанхайские драконы" в тот же день встретятся на выезде с минским "Динамо".
