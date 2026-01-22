Рейтинг@Mail.ru
Другим будет сложно бороться с Малининым на ОИ, считает Тарасова
Фигурное катание
 
14:49 22.01.2026
Другим будет сложно бороться с Малининым на ОИ, считает Тарасова
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что на Олимпийских играх 2026 года фигуристам будет сложно конкурировать с американцем Ильей...
фигурное катание
спорт
ссср
милан
санкт-петербург
пётр гуменник
илья малинин
татьяна тарасова
ссср
милан
санкт-петербург
спорт, ссср, милан, санкт-петербург, пётр гуменник, илья малинин, татьяна тарасова
Фигурное катание, Спорт, СССР, Милан, Санкт-Петербург, Пётр Гуменник, Илья Малинин, Татьяна Тарасова
Другим будет сложно бороться с Малининым на ОИ, считает Тарасова

Тарасова: Гуменнику надо продолжать делать свое дело

Американский фигурист Илья Малинин
Американский фигурист Илья Малинин
© Фото : Пресс-служба ISU
Американский фигурист Илья Малинин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что на Олимпийских играх 2026 года фигуристам будет сложно конкурировать с американцем Ильей Малининым, но Петру Гуменнику надо продолжать делать свое дело.
Гуменник, готовящийся выступить на Олимпийских играх в Милане и Кортина д'Ампеццо, в четверг стал победителем соревнований памяти Петра Грушмана в Санкт-Петербурге. Малинин владеет всеми прыжками в четыре оборота, а также акселем в четыре с половиной оборота.
"Петр показал выдающийся результат. Он сделал все, конечно, это замечательно. Что касается конкуренции с Ильей Малининым на Олимпийских играх, то это будет сложно. Но надо делать свое дело. Сейчас Гуменник сделал это. Также надо и на Олимпиаде делать то, что ты можешь, все остальное будет потом", - сказала Тарасова.
Фигурное катаниеСпортСССРМиланСанкт-ПетербургПётр ГуменникИлья МалининТатьяна Тарасова
 
