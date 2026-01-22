https://ria.ru/20260122/tarasova-2069591540.html
Другим будет сложно бороться с Малининым на ОИ, считает Тарасова
Другим будет сложно бороться с Малининым на ОИ, считает Тарасова - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Другим будет сложно бороться с Малининым на ОИ, считает Тарасова
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что на Олимпийских играх 2026 года фигуристам будет сложно конкурировать с американцем Ильей... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T14:49:00+03:00
2026-01-22T14:49:00+03:00
2026-01-22T14:49:00+03:00
фигурное катание
спорт
ссср
милан
санкт-петербург
пётр гуменник
илья малинин
татьяна тарасова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914620998_165:154:2071:1226_1920x0_80_0_0_79a10e516779912d6a6418e7c00d6de7.jpg
https://ria.ru/20260122/averbukh-2069590152.html
ссср
милан
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914620998_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3ca69dad49ea1cb9d368da41df5e6bc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ссср, милан, санкт-петербург, пётр гуменник, илья малинин, татьяна тарасова
Фигурное катание, Спорт, СССР, Милан, Санкт-Петербург, Пётр Гуменник, Илья Малинин, Татьяна Тарасова
Другим будет сложно бороться с Малининым на ОИ, считает Тарасова
Тарасова: Гуменнику надо продолжать делать свое дело