"Спартак" вырвал победу в матче КХЛ против СКА

Петербургский СКА на своем льду проиграл московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T21:55:00+03:00
2026-01-22T21:55:00+03:00
2026-01-22T21:55:00+03:00
хоккей
спорт
никита коростелев
михаил мальцев
ска (санкт-петербург)
спартак (москва)
торпедо
континентальная хоккейная лига (кхл)
"Спартак" третий раз по ходу сезона обыграл СКА в матче КХЛ МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Петербургский СКА на своем льду проиграл московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу московской команды. В составе СКА шайбу забросил Никита Недопекин (4-я минута). У "Спартака" отличились Никита Коростелев (53) и Данил Пивчулин (58).
22 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
03:04 •
Nikita Nedopyokin
(
Сергей Сапего, Матвей Поляков)
Нападающий "Спартака" Михаил Мальцев записал на свой счет результативную передачу. Набранное очко стало для россиянина 100-м в КХЛ.
"Спартак" третий раз по ходу сезона обыграл СКА в матче КХЛ. Счет в личных противостояниях в текущем чемпионате стал 3-0.
СКА проиграл третий матч КХЛ кряду и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками. "Спартак", набрав 55 баллов, располагается строчкой выше.
В следующем матче СКА 24 января на выезде сыграет против нижегородского "Торпедо", "Спартак" днем позднее примет ярославский "Локомотив".