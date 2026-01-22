"Спартак" вырвал победу в матче КХЛ против СКА

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Петербургский СКА на своем льду проиграл московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу московской команды. В составе СКА шайбу забросил Никита Недопекин (4-я минута). У "Спартака" отличились Никита Коростелев (53) и Данил Пивчулин (58).

Нападающий "Спартака" Михаил Мальцев записал на свой счет результативную передачу. Набранное очко стало для россиянина 100-м в КХЛ.

"Спартак" третий раз по ходу сезона обыграл СКА в матче КХЛ. Счет в личных противостояниях в текущем чемпионате стал 3-0.

СКА проиграл третий матч КХЛ кряду и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками. "Спартак", набрав 55 баллов, располагается строчкой выше.