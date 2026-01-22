Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" вырвал победу в матче КХЛ против СКА
Хоккей
 
21:55 22.01.2026
"Спартак" вырвал победу в матче КХЛ против СКА
"Спартак" вырвал победу в матче КХЛ против СКА
"Спартак" вырвал победу в матче КХЛ против СКА
Петербургский СКА на своем льду проиграл московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/khokkey-2069705603.html
"Спартак" вырвал победу в матче КХЛ против СКА

"Спартак" третий раз по ходу сезона обыграл СКА в матче КХЛ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Петербургский СКА на своем льду проиграл московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу московской команды. В составе СКА шайбу забросил Никита Недопекин (4-я минута). У "Спартака" отличились Никита Коростелев (53) и Данил Пивчулин (58).
22 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
СКА
1 : 2
Спартак Москва
03:04 • Nikita Nedopyokin
(Сергей Сапего, Матвей Поляков)
12:42 • Никита Коростелев
(Лукас Локхарт, )
17:06 • Danil Pivchulin
(Нэйтан Тодд, Михаил Мальцев)
Нападающий "Спартака" Михаил Мальцев записал на свой счет результативную передачу. Набранное очко стало для россиянина 100-м в КХЛ.
"Спартак" третий раз по ходу сезона обыграл СКА в матче КХЛ. Счет в личных противостояниях в текущем чемпионате стал 3-0.
СКА проиграл третий матч КХЛ кряду и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками. "Спартак", набрав 55 баллов, располагается строчкой выше.
В следующем матче СКА 24 января на выезде сыграет против нижегородского "Торпедо", "Спартак" днем позднее примет ярославский "Локомотив".
ЦСКА благодаря единственной шайбе на 59-й минуте обыграл "Барыс"
Хоккей Никита Коростелев Михаил Мальцев СКА (Санкт-Петербург) Спартак (Москва) Торпедо КХЛ 2025-2026
 
