Винисиуса признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Футбол
 
17:17 22.01.2026
Винисиуса признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Винисиуса признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). РИА Новости Спорт, 22.01.2026
футбол
спорт
бильбао
испания
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
винисиус жуниор
луис суарес
реал мадрид
спорт, бильбао, испания, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), винисиус жуниор, луис суарес, реал мадрид, монако, барселона, лига чемпионов уефа
Винисиуса признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Вингера "Реала" Винисиуса признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Во вторник "Реал" дома разгромил "Монако" со счетом 6:1 в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Винисиус забил мяч, а также отдал две результативные передачи.
В голосовании Винисиус опередил испанского полузащитника "Барселоны" Фермина Лопеса, колумбийского нападающего "Спортинга" Луиса Суареса и полузащитника "Атлетика" из Бильбао испанца Роберта Наварро.
Винисиусу 25 лет. Он выступает за "Реал" с лета 2018 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В текущем сезоне вингер сыграл 30 матчей и забил семь мячей.
Килиан Мбаппе и Винисиус Джуниор - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Посоветовал Сане хрень": "Реал" унизил "Монако" Головина на глазах Карпина
21 января, 01:20
 
