https://ria.ru/20260122/real-2069648927.html
Винисиуса признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Винисиуса признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Винисиуса признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T17:17:00+03:00
2026-01-22T17:17:00+03:00
2026-01-22T17:17:00+03:00
футбол
спорт
бильбао
испания
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
винисиус жуниор
луис суарес
реал мадрид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791487889_0:0:2156:1213_1920x0_80_0_0_9536bf2fc433a1f822984db905e502ba.jpg
https://ria.ru/20260121/real-2069192611.html
бильбао
испания
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791487889_488:0:2156:1251_1920x0_80_0_0_fa8bce0f686d143c240a599dbc96c248.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бильбао, испания, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), винисиус жуниор, луис суарес, реал мадрид, монако, барселона, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Бильбао, Испания, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Винисиус Жуниор, Луис Суарес, Реал Мадрид, Монако, Барселона, Лига чемпионов УЕФА
Винисиуса признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Вингера "Реала" Винисиуса признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов