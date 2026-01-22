"Он такой один": работающий в России канадский тренер восхитился Овечкиным

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер "Шанхайских Драконов" Митч Лав заявил, что считает российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина одним из величайших хоккеистов за всю историю.
Уволенный из команды "Вашингтон Кэпиталз" из-за обвинений в домашнем насилии Лав был назначен на пост главного тренера "Шанхайских драконов" 17 января вместо канадца Жерара Галлана, ушедшего из-за проблем со здоровьем. Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27.
"Алекс (Овечкин) - один из величайших хоккеистов за всю историю. О своем опыте взаимоотношений с ним могу сказать только хорошее. Каждый день я за ним наблюдал. За тем, как он все преодолевает, за его тренировками и остальным. И по этому я могу сказать, что он такой один. У него огромный набор личных качеств. А его способность забивать голы, находить путь к воротам, это невероятно. Его путь к рекорду и то, как команда помогала ему в этом, - это то, что я никогда не забуду. Это был особенный момент для каждого, кто был частью этого пути. Мне посчастливилось быть причастным к этому, рад, что я работал с ним, рад нашей дружбе с Алексом", - сказал Лав на пресс-конференции.
Александру Овечкину 40 лет. В 51 матче сезона-2025/26 россиянин набрал 43 очка (20 голов и 23 передачи). Россиянин забросил 917 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является рекордсменом лиги. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).