"Он такой один": работающий в России канадский тренер восхитился Овечкиным
Хоккей
Хоккей
 
13:55 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/ovechkin-2069570672.html
"Он такой один": работающий в России канадский тренер восхитился Овечкиным
"Он такой один": работающий в России канадский тренер восхитился Овечкиным - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Он такой один": работающий в России канадский тренер восхитился Овечкиным
Главный тренер "Шанхайских Драконов" Митч Лав заявил, что считает российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз"... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T13:55:00+03:00
2026-01-22T13:55:00+03:00
хоккей
александр овечкин
уэйн гретцки
жерар галлан
шанхайские драконы
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056172972_0:161:1809:1179_1920x0_80_0_0_c79af91a1607de4a24efd9c249b213e1.jpg
https://ria.ru/20260122/khokkey-2069486908.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
александр овечкин, уэйн гретцки, жерар галлан, шанхайские драконы, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Александр Овечкин, Уэйн Гретцки, Жерар Галлан, Шанхайские драконы, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Он такой один": работающий в России канадский тренер восхитился Овечкиным

Тренер "Шанхайских Драконов" Лав назвал Овечкина одним из величайших в истории

© Фото : x.com/capitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : x.com/capitals
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер "Шанхайских Драконов" Митч Лав заявил, что считает российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина одним из величайших хоккеистов за всю историю.
Уволенный из команды "Вашингтон Кэпиталз" из-за обвинений в домашнем насилии Лав был назначен на пост главного тренера "Шанхайских драконов" 17 января вместо канадца Жерара Галлана, ушедшего из-за проблем со здоровьем. Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27.
«
"Алекс (Овечкин) - один из величайших хоккеистов за всю историю. О своем опыте взаимоотношений с ним могу сказать только хорошее. Каждый день я за ним наблюдал. За тем, как он все преодолевает, за его тренировками и остальным. И по этому я могу сказать, что он такой один. У него огромный набор личных качеств. А его способность забивать голы, находить путь к воротам, это невероятно. Его путь к рекорду и то, как команда помогала ему в этом, - это то, что я никогда не забуду. Это был особенный момент для каждого, кто был частью этого пути. Мне посчастливилось быть причастным к этому, рад, что я работал с ним, рад нашей дружбе с Алексом", - сказал Лав на пресс-конференции.
Александру Овечкину 40 лет. В 51 матче сезона-2025/26 россиянин набрал 43 очка (20 голов и 23 передачи). Россиянин забросил 917 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является рекордсменом лиги. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Громкий провал клуба Овечкина: "Вашингтон" проиграл худшей команде НХЛ!
Хоккей Александр Овечкин Уэйн Гретцки Жерар Галлан Шанхайские драконы Вашингтон Кэпиталз Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Заголовок открываемого материала