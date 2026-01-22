"Он такой один": работающий в России канадский тренер восхитился Овечкиным

«

"Алекс (Овечкин) - один из величайших хоккеистов за всю историю. О своем опыте взаимоотношений с ним могу сказать только хорошее. Каждый день я за ним наблюдал. За тем, как он все преодолевает, за его тренировками и остальным. И по этому я могу сказать, что он такой один. У него огромный набор личных качеств. А его способность забивать голы, находить путь к воротам, это невероятно. Его путь к рекорду и то, как команда помогала ему в этом, - это то, что я никогда не забуду. Это был особенный момент для каждого, кто был частью этого пути. Мне посчастливилось быть причастным к этому, рад, что я работал с ним, рад нашей дружбе с Алексом", - сказал Лав на пресс-конференции.