"Нефтехимик" заключил новый контракт с хоккеистом Жафяровым
18:24 22.01.2026
"Нефтехимик" заключил новый контракт с хоккеистом Жафяровым
Нижнекамский "Нефтехимик" заключил новое соглашение с нападающим Дамиром Жафяровым, сообщается в Telegram-канале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T18:24:00+03:00
2026-01-22T18:24:00+03:00
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" заключил новое соглашение с нападающим Дамиром Жафяровым, сообщается в Telegram-канале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 31-летним россиянином рассчитан до конца сезона-2026/27. Жафяров представляет "Нефтехимик" с начала сезона и отметился за клуб 25 очками (8 голов + 17 передач) в 36 матчах.
Всего на счету форварда в КХЛ 362 (142+220) очка в 705 встречах. Он также представлял в КХЛ новокузнецкий "Металлург", ЦСКА, новосибирскую "Сибирь", владивостокский "Адмирал", нижегородское "Торпедо", петербургский СКА, казанский "Ак Барс", омский "Авангард" и астанинский "Барыс".
