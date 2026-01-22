https://ria.ru/20260122/neftehimik-2069666235.html
"Нефтехимик" заключил новый контракт с хоккеистом Жафяровым
"Нефтехимик" заключил новый контракт с хоккеистом Жафяровым - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Нефтехимик" заключил новый контракт с хоккеистом Жафяровым
Нижнекамский "Нефтехимик" заключил новое соглашение с нападающим Дамиром Жафяровым, сообщается в Telegram-канале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T18:24:00+03:00
2026-01-22T18:24:00+03:00
2026-01-22T18:24:00+03:00
хоккей
спорт
дамир жафяров
нефтехимик
металлург (магнитогорск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032384993_0:372:1280:1092_1920x0_80_0_0_2fb63032b81d9cbf5be80f0810d750d5.png
https://ria.ru/20260116/kontrakt-2068369628.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032384993_0:252:1280:1212_1920x0_80_0_0_851a9e06a3f2a1dfe8b9a503e84a1dfd.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дамир жафяров, нефтехимик, металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл), цска
Хоккей, Спорт, Дамир Жафяров, Нефтехимик, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА
"Нефтехимик" заключил новый контракт с хоккеистом Жафяровым
"Нефтехимик" заключил новый контракт с нападающим Жафяровым