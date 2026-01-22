Рейтинг@Mail.ru
Каземиро покинет "МЮ" по окончании сезона
Футбол
 
20:12 22.01.2026
Каземиро покинет "МЮ" по окончании сезона
Каземиро покинет "МЮ" по окончании сезона - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Каземиро покинет "МЮ" по окончании сезона
Бразильский полузащитник Каземиро объявил, что покинет английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" по окончании текущего сезона. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
испания
спорт, испания, манчестер юнайтед, каземиро, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Испания, Манчестер Юнайтед, Каземиро, Лига чемпионов УЕФА
Каземиро покинет "МЮ" по окончании сезона

Футболист "Манчестер Юнайтед" Каземиро объявил, что покинет клуб в конце сезона

© Соцсети "Манчестер Юнайтед"Футболист "Манчестер Юнайтед" Каземиро
Футболист Манчестер Юнайтед Каземиро - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Соцсети "Манчестер Юнайтед"
Футболист "Манчестер Юнайтед" Каземиро. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бразильский полузащитник Каземиро объявил, что покинет английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" по окончании текущего сезона.
"Знать, когда подходят к концу определенные этапы. Знать, когда нужно попрощаться, - в тот момент, когда чувствуешь, что тебя будут помнить и уважать вечно. Четыре месяца, чтобы отдать все ради этой эмблемы и нашей общей цели. Вечное уважение и привязанность к "Манчестер Юнайтед" и его замечательным болельщикам. Навеки "красный дьявол", - написал Каземиро в соцсети Х.
Сотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Брата экс-игрока "Спартака" и "МЮ" нашли мертвым в Белграде, пишут СМИ
21 января, 12:57
Каземиро 33 года. Он выступал в составе "Манчестер Юнайтед" с лета 2022 года и всего провел за клуб 146 матчей, забив 21 гол. Вместе с английским клубом он выигрывал Кубок страны и Кубок английской лиги.
До перехода в "Манчестер Юнайтед" Каземиро с 2015 года выступал в составе мадридского "Реала", вместе с которым пять раз выиграл Лигу чемпионов, три раза становился чемпионом Испании и столько же раз - обладателем Суперкубка страны.
Уле-Гуннар Сульшер - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"МЮ" рассматривает возвращение легенды на пост главного тренера, пишут СМИ
6 января, 23:07
 
ФутболСпортИспанияМанчестер ЮнайтедКаземироЛига чемпионов 2025-2026
 
