Каземиро покинет "МЮ" по окончании сезона

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бразильский полузащитник Каземиро объявил, что покинет английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" по окончании текущего сезона.
"Знать, когда подходят к концу определенные этапы. Знать, когда нужно попрощаться, - в тот момент, когда чувствуешь, что тебя будут помнить и уважать вечно. Четыре месяца, чтобы отдать все ради этой эмблемы и нашей общей цели. Вечное уважение и привязанность к "Манчестер Юнайтед" и его замечательным болельщикам. Навеки "красный дьявол", - написал Каземиро в соцсети Х.
Каземиро 33 года. Он выступал в составе "Манчестер Юнайтед" с лета 2022 года и всего провел за клуб 146 матчей, забив 21 гол. Вместе с английским клубом он выигрывал Кубок страны и Кубок английской лиги.
До перехода в "Манчестер Юнайтед" Каземиро с 2015 года выступал в составе мадридского "Реала", вместе с которым пять раз выиграл Лигу чемпионов, три раза становился чемпионом Испании и столько же раз - обладателем Суперкубка страны.