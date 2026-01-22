Рейтинг@Mail.ru
Начало матча Лиги Европы отложено из-за беспорядков
Футбол
 
23:29 22.01.2026 (обновлено: 06:31 23.01.2026)
Начало матча Лиги Европы отложено из-за беспорядков
Начало матча Лиги Европы отложено из-за беспорядков
Старт матча предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы между нидерландским "Утрехтом" и бельгийским "Генком" отложен из-за беспорядков... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-22T23:29:00+03:00
2026-01-23T06:31:00+03:00
нидерланды, утрехт, генк, спорт, вокруг спорта, лига европы уефа
Футбол, Нидерланды, Утрехт, Генк, Спорт, Вокруг спорта, Лига Европы УЕФА
Начало матча Лиги Европы отложено из-за беспорядков

Начало матча Лиги Европы "Утрехт" - "Генк" отложено из-за беспорядков на трибуне

Мяч Лиги Европы УЕФА
Мяч Лиги Европы УЕФА - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© footyheadlines.com
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Старт матча предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы между нидерландским "Утрехтом" и бельгийским "Генком" отложен из-за беспорядков болельщиков на трибунах, сообщается в аккаунте футбольного клуба из Нидерландов в соцсети Х.
Встреча в Утрехте должна была стартовать в 23:00 мск. Отмечается, что задержка вызвана беспорядками на гостевой трибуне.
Как сообщает журналист ESPN Жан-Поль Рисон, из-за поведения фанатов пришлось вмешаться полиции, которая начала принимать меры по безопасности на гостевом секторе. По информации AD, несколько болельщиков проникли на трибуну без билетов. Полиция выводит некоторых бельгийских фанатов со стадиона.
"Утрехт" идет на 32-м месте в турнирной таблице основного этапа, набрав 1 очко за 6 туров. "Генк" с 10 баллами располагается на 18-й строчке.
Защитник ФК Рубин Карлос Самбрано - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Экс-футболиста РПЛ и еще двух игроков обвинили в изнасиловании, пишут СМИ
Вчера, 20:17
 
Футбол Нидерланды Утрехт Генк Спорт Вокруг спорта Лига Европы 2025-2026
 
