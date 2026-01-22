https://ria.ru/20260122/match-2069717019.html
Начало матча Лиги Европы отложено из-за беспорядков
Начало матча Лиги Европы отложено из-за беспорядков - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Начало матча Лиги Европы отложено из-за беспорядков
Старт матча предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы между нидерландским "Утрехтом" и бельгийским "Генком" отложен из-за беспорядков... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-22T23:29:00+03:00
2026-01-22T23:29:00+03:00
2026-01-23T06:31:00+03:00
футбол
нидерланды
утрехт
генк
спорт
вокруг спорта
лига европы уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966666028_0:104:600:442_1920x0_80_0_0_6bbee83d497b899c4a88df9046997ac4.jpg
https://ria.ru/20260122/sambrano-2069693600.html
нидерланды
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966666028_0:48:600:498_1920x0_80_0_0_583b55bc161e44aa9f3939bf7738b0a9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нидерланды, утрехт, генк, спорт, вокруг спорта, лига европы уефа
Футбол, Нидерланды, Утрехт, Генк, Спорт, Вокруг спорта, Лига Европы УЕФА
Начало матча Лиги Европы отложено из-за беспорядков
Начало матча Лиги Европы "Утрехт" - "Генк" отложено из-за беспорядков на трибуне