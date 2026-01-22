Рейтинг@Mail.ru
Спортсмен Давид Кордон Кано погиб в железнодорожной аварии в Испании
03:14 22.01.2026 (обновлено: 03:26 22.01.2026)
Спортсмен Давид Кордон Кано погиб в железнодорожной аварии в Испании
Спортсмен Давид Кордон Кано погиб в железнодорожной аварии в Испании
испания, мадрид, кордова, rfef, хетафе, в мире
Испания, Мадрид, Кордова, RFEF, Хетафе, В мире
Экстренные службы на месте схода с рельсов поезда из-за обрушения подпорной стены на железнодорожные пути в Желиде, Испания
Экстренные службы на месте схода с рельсов поезда из-за обрушения подпорной стены на железнодорожные пути в Желиде, Испания. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывший игрок сборной Испании по пляжному футболу Давид Кордон Кано погиб в железнодорожной катастрофе на юге Испании, сообщается на странице Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
"RFEF глубоко сожалеет о гибели Давида в трагической железнодорожной катастрофе в Кордове и выражает соболезнования его семье и друзьям. Покойся с миром", - говорится в заявлении.
Как отмечает ESPN, Кордон Кано отправился в Мадрид на матч "Хетафе", за который выступает его сын. По пути домой он попал в железнодорожную аварию.
Кордону Кано было 50 лет, в составе сборной Испании он дважды доходил до финала чемпионата мира по пляжному футболу (2003, 2004).
Восемнадцатого января железнодорожная катастрофа произошла в районе населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, по которому в тот момент двигался встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии погибли 42 человека, около ста человек получили ранения.
Экстренные службы на месте столкновения поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 43
ИспанияМадридКордоваRFEFХетафеВ мире
 
