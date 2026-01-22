https://ria.ru/20260122/ispaniya-2069462606.html
Спортсмен Давид Кордон Кано погиб в железнодорожной аварии в Испании
Спортсмен Давид Кордон Кано погиб в железнодорожной аварии в Испании - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Спортсмен Давид Кордон Кано погиб в железнодорожной аварии в Испании
Бывший игрок сборной Испании по пляжному футболу Давид Кордон Кано погиб в железнодорожной катастрофе на юге Испании, сообщается на странице Королевской... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T03:14:00+03:00
2026-01-22T03:14:00+03:00
2026-01-22T03:26:00+03:00
испания
мадрид
кордова
rfef
хетафе
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069227917_317:300:1730:1095_1920x0_80_0_0_246c482353e30ea5c4b8976404686e0a.jpg
https://ria.ru/20260121/ispaniya-2069344338.html
испания
мадрид
кордова
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069227917_114:0:1933:1364_1920x0_80_0_0_960a27b1aa17818657230a429c3bc5fd.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, мадрид, кордова, rfef, хетафе, в мире
Испания, Мадрид, Кордова, RFEF, Хетафе, В мире
Спортсмен Давид Кордон Кано погиб в железнодорожной аварии в Испании
Бывший игрок сборной Испании по пляжному футболу Кано погиб в ЖД аварии