Рейтинг@Mail.ru
Вице-чемпион мира по футзалу Чишкала перешел в португальский "Спортинг" - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:30 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/chishkala-2069683382.html
Вице-чемпион мира по футзалу Чишкала перешел в португальский "Спортинг"
Вице-чемпион мира по футзалу Чишкала перешел в португальский "Спортинг" - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Вице-чемпион мира по футзалу Чишкала перешел в португальский "Спортинг"
Финалист чемпионата мира по футзалу россиянин Иван Чишкала перешел из клуба "Торпедо" (Нижегородская область) в "Спортинг", сообщается на сайте португальской... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T19:30:00+03:00
2026-01-22T19:30:00+03:00
футбол
спорт
футзал
спортинг (лиссабон)
торпедо (москва)
газпром-югра (сургут)
чемпионат европы по футболу (до 17 лет)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770583900_0:0:1865:1049_1920x0_80_0_0_c4097f414ad6edf4b2dce121af5f67e3.jpg
https://ria.ru/20250611/futbolist-2022348244.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770583900_0:0:1865:1399_1920x0_80_0_0_6647b95c0b995531575ba4f570646b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, футзал, спортинг (лиссабон), торпедо (москва), газпром-югра (сургут), чемпионат европы по футболу (до 17 лет)
Футбол, Спорт, Футзал, Спортинг (Лиссабон), Торпедо (Москва), Газпром-Югра (Сургут), Чемпионат Европы по футболу (до 17 лет)
Вице-чемпион мира по футзалу Чишкала перешел в португальский "Спортинг"

Вице-чемпион мира по футзалу Чишкала перешел из "Торпедо" в "Спортинг"

© UEFA / UEFA Futsal TwitterИван Чишкала
Иван Чишкала - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© UEFA / UEFA Futsal Twitter
Иван Чишкала. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Финалист чемпионата мира по футзалу россиянин Иван Чишкала перешел из клуба "Торпедо" (Нижегородская область) в "Спортинг", сообщается на сайте португальской команды.
Срок соглашения с 30-летним игроком не уточняется.
Чишкала ранее выступал за югорскую "Газпром-Югру" (2011-2020), с которой выиграл Кубок УЕФА, и лиссабонскую "Бенфику" (2020-2025). В составе сборной России он дошел до финала чемпионата мира 2016 года, завоевал серебро (2022) и бронзу (2018) чемпионата Европы.
Футболисты Акрона - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Три футболиста покинули "Акрон"
11 июня 2025, 18:43
 
ФутболСпортФутзалСпортинг (Лиссабон)Торпедо (Москва)Газпром-Югра (Сургут)Чемпионат Европы по футболу (до 17 лет)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    7
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Барыс
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бетис
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Мидтъюлланн
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Штурм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лион
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Селтик
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Виктория Пльзень
    Порту
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Панатинаикос
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Штутгарт
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала