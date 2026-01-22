https://ria.ru/20260122/chishkala-2069683382.html
Вице-чемпион мира по футзалу Чишкала перешел в португальский "Спортинг"
Финалист чемпионата мира по футзалу россиянин Иван Чишкала перешел из клуба "Торпедо" (Нижегородская область) в "Спортинг", сообщается на сайте португальской... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
футбол
спорт
футзал
спортинг (лиссабон)
торпедо (москва)
газпром-югра (сургут)
чемпионат европы по футболу (до 17 лет)
Футбол, Спорт, Футзал, Спортинг (Лиссабон), Торпедо (Москва), Газпром-Югра (Сургут), Чемпионат Европы по футболу (до 17 лет)
Вице-чемпион мира по футзалу Чишкала перешел из "Торпедо" в "Спортинг"