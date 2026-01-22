Рейтинг@Mail.ru
15:41 22.01.2026
"Барселона" потеряла Педри на месяц
"Барселона" потеряла Педри на месяц
Полузащитник испанской "Барселоны" Педри пропустит месяц из-за травмы
педри, славия, барселона, лига чемпионов уефа
Футбол, Педри, Славия, Барселона, Лига чемпионов УЕФА
"Барселона" потеряла Педри на месяц

Полузащитник "Барселоны" Педри выбыл на месяц из-за травмы

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Полузащитник испанской "Барселоны" Педри пропустит месяц из-за травмы, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети Х.
Игрок получил повреждение в среду в гостевом матче седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов против чешской "Славии" (4:2). Он отметился голевой передачей и был заменен на 61-й минуте. У 23-летнего футболиста выявлено повреждение подколенного сухожилия правой ноги.
В октябре футболист также выбывал на месяц из-за разрыва дистального отдела двуглавой мышцы бедра.
Педри является воспитанником "Барселоны" и провел за клуб в текущем сезоне 25 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. Полузащитник является чемпионом Европы, победителем Лиги наций УЕФА и серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной Испании.
Фермин Лопес - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Барселона" обыграла "Славию" и гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов
ФутболПедриСлавияБарселонаЛига чемпионов 2025-2026
 
