"Барселона" потеряла Педри на месяц
"Барселона" потеряла Педри на месяц - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Барселона" потеряла Педри на месяц
Полузащитник испанской "Барселоны" Педри пропустит месяц из-за травмы, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T15:41:00+03:00
2026-01-22T15:41:00+03:00
2026-01-22T15:42:00+03:00
