Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Автомобилист" - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:14 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/avangard-2069692907.html
"Авангард" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Автомобилист"
"Авангард" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Автомобилист" - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Авангард" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Автомобилист"
Омский "Авангард" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T20:14:00+03:00
2026-01-22T20:14:00+03:00
хоккей
спорт
эндрю потуральски
роман горбунов
дамир шарипзянов
авангард
автомобилист
адмирал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054849277_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6c26c2708f05de88c1066cd81e6ee1e8.jpg
https://ria.ru/20260122/kkhl-2069683723.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054849277_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_1927860e59f374b3773833e513e47132.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, эндрю потуральски, роман горбунов, дамир шарипзянов, авангард, автомобилист, адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Эндрю Потуральски, Роман Горбунов, Дамир Шарипзянов, Авангард, Автомобилист, Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Авангард" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Автомобилист"

Гол Потуральски принес "Авангарду" победу над "Автомобилистом" в матче КХЛ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкХоккеист "Авангарда" Майкл Маклауд
Хоккеист Авангарда Майкл Маклауд - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 января 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
Автомобилист
1 : 2
Авангард
05:09 • Роман Горбунов
(Рид Буше)
25:13 • Майкл Маклеод
(Михаил Котляревский, Джозеф Чеккони)
02:40 • Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Екатеринбурге завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе "Авангарда" шайбы забросили Майкл Маклауд (26-я минута) и Эндрю Потуральски (63). У "Автомобилиста" отличился Роман Горбунов (6).
Игрок "Авангарда" Дамир Шарипзянов отдал голевую передачу на Потуральски и набрал 50-е очко (19 голов + 31 передача) в текущем сезоне. Он стал третьим защитником в истории КХЛ, которому удалось совершить минимум 50 результативных действий в двух и более регулярных чемпионатах. По два таких сезона у Александра Никишина и Кевина Даллмэна.
"Авангард" продлил победную серию до четырех матчей и с 67 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, где "Автомобилист", прервавший серию из четырех побед, с 58 очками идет четвертым.
В следующем матче "Авангард" 26 января примет владивостокский "Адмирал". В этот же день "Автомобилист" сыграет с хабаровским "Амуром" на домашнем льду.
Игроки ХК Металлург - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Металлург" потерпел первое поражение в 2026 году
Вчера, 19:32
 
ХоккейСпортЭндрю ПотуральскиРоман ГорбуновДамир ШарипзяновАвангардАвтомобилистАдмиралКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    7
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Барыс
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бетис
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Мидтъюлланн
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Штурм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лион
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Селтик
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Виктория Пльзень
    Порту
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Панатинаикос
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Штутгарт
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала