"Авангард" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Автомобилист"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22 января 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
05:09 • Роман Горбунов
(Рид Буше)
25:13 • Майкл Маклеод
02:40 • Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
Встреча в Екатеринбурге завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе "Авангарда" шайбы забросили Майкл Маклауд (26-я минута) и Эндрю Потуральски (63). У "Автомобилиста" отличился Роман Горбунов (6).
Игрок "Авангарда" Дамир Шарипзянов отдал голевую передачу на Потуральски и набрал 50-е очко (19 голов + 31 передача) в текущем сезоне. Он стал третьим защитником в истории КХЛ, которому удалось совершить минимум 50 результативных действий в двух и более регулярных чемпионатах. По два таких сезона у Александра Никишина и Кевина Даллмэна.
"Авангард" продлил победную серию до четырех матчей и с 67 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, где "Автомобилист", прервавший серию из четырех побед, с 58 очками идет четвертым.