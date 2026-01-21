Рейтинг@Mail.ru
УНИКС обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
20:28 21.01.2026
УНИКС обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T20:28:00+03:00
2026-01-21T20:28:00+03:00
спорт, самара, евгений минченко, уникс, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Самара, Евгений Минченко, УНИКС, Единая Лига ВТБ
УНИКС обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты УНИКСа обыграли аутсайдера Единой лиги ВТБ "Самару"

© Фото : KSENIYA BOGDANOVAБаскетболисты УНИКСа
© Фото : KSENIYA BOGDANOVA
Баскетболисты УНИКСа. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 93:73 (20:26, 27:13, 24:17, 22:17) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джален Рейнольдс из УНИКСа, на счету которого 22 очка и 11 подборов. В составе проигравших больше всех очков набрал Евгений Минченко (21).
УНИКС с 22 победами возглавляет таблицу Единой лиги ВТБ. Самарцы, выигравшие один из 22 матчей, идут на последней, 11-й строчке.
Джален Рэйнольдс - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
УНИКС обыграл МБА-МАИ и продлил серию побед в Единой лиге ВТБ
18 января, 20:14
 
БаскетболСпортСамараЕвгений МинченкоУНИКСЕдиная Лига ВТБ
 
