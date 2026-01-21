Рейтинг@Mail.ru
Шнайдер вышла в третий круг Australian Open
Теннис
 
07:23 21.01.2026 (обновлено: 07:53 21.01.2026)
Шнайдер вышла в третий круг Australian Open
Шнайдер вышла в третий круг Australian Open
Россиянка Диана Шнайдер обыграла австралийку Талию Гибсон во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
2026
теннис, австралия, мельбурн, диана шнайдер, элина свитолина, мэдисон киз, australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Диана Шнайдер, Элина Свитолина, Мэдисон Киз, Australian Open
Шнайдер вышла в третий круг Australian Open

Шнайдер обыграла Гибсон и вышла в третий круг Australian Open

© Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Диана Шнайдер
Российская теннисистка Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Пресс-служба WTA
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер обыграла австралийку Талию Гибсон во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась победой Шнайдер (23-й номер посева) со счетом 3:6, 7:5, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут.
В следующем раунде первого в сезоне турнира Большого шлема Шнайдер сыграет с 12-й сеяной украинкой Элиной Свитолиной, во вторник победившей польку Линду Климовичову со счетом 7:5, 6:1.
Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится 31 января. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз.
