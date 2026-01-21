В России интерес к фигурному катанию заметно возрос, заявила Тарасова

"У нас на чемпионате страны, например, было больше болельщиков, чем у американцев на чемпионате США. Правда, у них другие дворцы огромные. Но низ у них тоже был почти полный. Когда я там работала и смотрела все вживую, у них были полные дворцы. Значит, у них интерес к фигурному катанию немного пропал, а у нас, наоборот, возрос", - сказала Тарасова.