В России интерес к фигурному катанию заметно возрос, заявила Тарасова
Фигурное катание
Фигурное катание
 
11:16 21.01.2026
В России интерес к фигурному катанию заметно возрос, заявила Тарасова
В России интерес к фигурному катанию заметно возрос, заявила Тарасова
В России интерес к фигурному катанию заметно возрос, заявила Тарасова

Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что в России у болельщиков в последние годы заметно вырос интерес к фигурному катанию, а в США он идет на спад.
Под руководством Тарасовой спортсмены семь раз побеждали на Олимпийских играх и завоевали 41 награду высшего достоинства на чемпионатах мира и Европы.
"У нас на чемпионате страны, например, было больше болельщиков, чем у американцев на чемпионате США. Правда, у них другие дворцы огромные. Но низ у них тоже был почти полный. Когда я там работала и смотрела все вживую, у них были полные дворцы. Значит, у них интерес к фигурному катанию немного пропал, а у нас, наоборот, возрос", - сказала Тарасова.
"А если есть интерес, то есть для кого катать программы. Для этой прекрасной публики, которая с тобой вместе дышит и позволяет тебе дышать, как это было на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Это было потрясающе, публика дышала на спортсменов и помогала им катать программы", - подчеркнула собеседница агентства.
Чемпионат страны проходил в декабре в Санкт-Петербурге.
"Будем болеть за нее": Тарасова одобрила камбэк Трусовой ради Олимпиады
