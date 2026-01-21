Рейтинг@Mail.ru
Шнайдер отказалась отвечать на критику украинки
Теннис
 
16:27 21.01.2026 (обновлено: 16:35 21.01.2026)
Шнайдер отказалась отвечать на критику украинки
Шнайдер отказалась отвечать на критику украинки
Российская теннисистка Диана Шнайдер отказалась отвечать на критические высказывания со стороны 92-й ракетки мира украинки Александры Олейниковой из-за участия...
2026
Теннис
Теннис, Спорт, Диана Шнайдер
Шнайдер отказалась отвечать на критику украинки

Диана Шнайдер отказалась отвечать на критику украинки Олейниковой

Российская теннисистка Диана Шнайдер
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер отказалась отвечать на критические высказывания со стороны 92-й ракетки мира украинки Александры Олейниковой из-за участия в выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге.
Ранее Олейникова пожаловалась на российских теннисистов за участие в турнире в Санкт-Петербурге в конце 2025 года, а также раскритиковала Шнайдер, которая сказала, что хочет лично получить орден "За заслуги перед Отечеством" от президента РФ Владимира Путина.
«
"Мы были в туре целый год, я очень редко виделась с семьей, не была дома. Моей единственной мотивацией выступить в Санкт-Петербурге была возможность увидеться с семьей, поделиться красивым теннисом с болельщиками, которые следили за нашей игрой весь год, поддерживали нас, болели за нас. Если такая возможность у меня появляется, я ею воспользуюсь", - заявила Шнайдер на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном сайте Australian Open.
"Честно говоря, я понятия не имею, что она сказала. Я не знаю ее и не думаю, что она знает меня. Я и Мирра Андреева провели отличный сезон, мы завоевали серебряную медаль Олимпийских игр - это было потрясающее достижение. Так что мне нечего прокомментировать", - добавила Шнайдер.
В третьем круге Шнайдер сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
