"Реал" со счетом 6:1 разгромил "Монако" Головина в матче ЛЧ
Футбол
 
01:00 21.01.2026 (обновлено: 01:17 21.01.2026)
"Реал" со счетом 6:1 разгромил "Монако" Головина в матче ЛЧ
"Реал" со счетом 6:1 разгромил "Монако" Головина в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Реал" со счетом 6:1 разгромил "Монако" Головина в матче ЛЧ
Испанский "Реал" одержал победу над "Монако" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T01:00:00+03:00
2026-01-21T01:17:00+03:00
футбол
спорт
александр головин
килиан мбаппе
винисиус жуниор
реал мадрид
лига чемпионов уефа
монако
спорт, александр головин, килиан мбаппе, винисиус жуниор, реал мадрид, лига чемпионов уефа, монако
Футбол, Спорт, Александр Головин, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Лига чемпионов УЕФА, Монако
"Реал" со счетом 6:1 разгромил "Монако" Головина в матче ЛЧ

"Реал" со счетом 6:1 обыграл "Монако" Головина в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Испанский "Реал" одержал победу над "Монако" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Дублем в составе "Реала" отметился Килиан Мбаппе (5-я и 26-я минуты), по мячу забили Франко Мастантуоно (51), Винисиус Жуниор (63), в активе которого также два ассиста, и Джуд Беллингем (81). У "Монако" гол на счету Джордана Тезе (72). Также защитник монегасков Тило Керер на 55-й минуте отметился автоголом.
Лига чемпионов УЕФА
20 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Реал Мадрид
6 : 1
Монако
05‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Федерико Вальверде)
26‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
51‎’‎ • Franco Mastantuono
(Винисиус Жуниор)
55‎’‎ • Тило Керер (А)
63‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Арда Гюлер)
80‎’‎ • Джуд Беллингем
(Федерико Вальверде)
72‎’‎ • Джордан Тезе
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе, провел на поле 84 минуты и не отметился результативными действиями.
Мбаппе стал первым игроком, который преодолел отметку в десять голов в Лиге чемпионов текущего сезона, на его счету теперь 11 мячей. Далее в гонке бомбардиров идут форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и нападающий турецкого "Галатасарая" Виктор Осимхен, которые отличились по шесть раз.
"Реал" одержал первую победу в Лиге чемпионов под руководством Альваро Арбелоа, который 12 января сменил на посту Хаби Алонсо. Мадридский клуб, набрав 15 очков, поднялся на третью строчку в турнирной таблице еврокубка. "Монако" (9) опустился на 20-е место.
В заключительном туре "Реал" 28 января сыграет в гостях с португальской "Бенфикой", "Монако" в этот же день примет итальянский "Ювентус".
Дубль Жезуса принес "Арсеналу" победу над "Интером" в Лиге чемпионов
00:53
 
ФутболСпортАлександр ГоловинКилиан МбаппеВинисиус ЖуниорРеал МадридЛига чемпионов 2025-2026Монако
 
