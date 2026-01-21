"Реал" со счетом 6:1 разгромил "Монако" Головина в матче ЛЧ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Испанский "Реал" одержал победу над "Монако" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Дублем в составе "Реала" отметился Килиан Мбаппе (5-я и 26-я минуты), по мячу забили Франко Мастантуоно (51), Винисиус Жуниор (63), в активе которого также два ассиста, и Джуд Беллингем (81). У "Монако" гол на счету Джордана Тезе (72). Также защитник монегасков Тило Керер на 55-й минуте отметился автоголом.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе, провел на поле 84 минуты и не отметился результативными действиями.

Мбаппе стал первым игроком, который преодолел отметку в десять голов в Лиге чемпионов текущего сезона, на его счету теперь 11 мячей. Далее в гонке бомбардиров идут форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и нападающий турецкого "Галатасарая" Виктор Осимхен, которые отличились по шесть раз.

"Реал" одержал первую победу в Лиге чемпионов под руководством Альваро Арбелоа, который 12 января сменил на посту Хаби Алонсо. Мадридский клуб, набрав 15 очков, поднялся на третью строчку в турнирной таблице еврокубка. "Монако" (9) опустился на 20-е место.