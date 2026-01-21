Ассистентский хет-трик Кучерова помог "Тампе" обыграть "Сан-Хосе" в НХЛ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Тампе завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Брэндон Хэйгел (16-я и 58-я минуты), Энтони Сирелли (22) и Джейк Генцел (24). В составе проигравших заброшенной шайбой отметился Тайлер Тоффоли (15).
21 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
15:10 • Брэндон Хагель
21:49 • Энтони Чирелли
23:17 • Джейк Гентцель
(Доминик Джеймс, Гаге Гонсалвеш)
57:41 • Брэндон Хагель
14:37 • Тайлер Тоффоли
(Уильям Эклунд, Александр Веннберг)
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. 32-летний россиянин является лучшим бомбардиром клуба в сезоне, на его счету 73 очка (24 гола + 49 передач) в 44 матчах текущего регулярного чемпионата.
Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 22 броска, а его соотечественник Ярослав Аскаров, защищавший ворота "Сан-Хосе", - 16.
"Тампа", набрав 66 очков, возглавляет таблицу Атлантического дивизиона. "Сан-Хосе" идет третьим в Тихоокеанском дивизионе с 53 баллами. В следующем матче "молнии" на выезде сыграют с "Чикаго Блэкхокс", а "акулы" примут "Нью-Йорк Рейнджерс". Обе встречи состоятся в ночь на 24 января по московскому времени.