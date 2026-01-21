Рейтинг@Mail.ru
Ассистентский хет-трик Кучерова помог "Тампе" обыграть "Сан-Хосе" в НХЛ
Хоккей
 
07:17 21.01.2026 (обновлено: 07:22 21.01.2026)
Ассистентский хет-трик Кучерова помог "Тампе" обыграть "Сан-Хосе" в НХЛ
Ассистентский хет-трик Кучерова помог "Тампе" обыграть "Сан-Хосе" в НХЛ
Ассистентский хет-трик Кучерова помог "Тампе" обыграть "Сан-Хосе" в НХЛ
"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T07:17:00+03:00
2026-01-21T07:22:00+03:00
хоккей
спорт
тайлер тоффоли
никита кучеров
андрей василевский
тампа-бэй лайтнинг
сан-хосе шаркс
чикаго блэкхокс
спорт, тайлер тоффоли, никита кучеров, андрей василевский, тампа-бэй лайтнинг, сан-хосе шаркс, чикаго блэкхокс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Тайлер Тоффоли, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Тампа-Бэй Лайтнинг, Сан-Хосе Шаркс, Чикаго Блэкхокс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Ассистентский хет-трик Кучерова помог "Тампе" обыграть "Сан-Хосе" в НХЛ

"Тампа-Бэй" обыграла "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Официальный сайт NHLНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Официальный сайт NHL
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Тампе завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Брэндон Хэйгел (16-я и 58-я минуты), Энтони Сирелли (22) и Джейк Генцел (24). В составе проигравших заброшенной шайбой отметился Тайлер Тоффоли (15).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Тампа-Бэй
4 : 1
Сан-Хосе
15:10 • Брэндон Хагель
(Энтони Чирелли, Никита Кучеров)
21:49 • Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель, Никита Кучеров)
23:17 • Джейк Гентцель
(Доминик Джеймс, Гаге Гонсалвеш)
57:41 • Брэндон Хагель
(Джейк Гентцель, Никита Кучеров)
14:37 • Тайлер Тоффоли
(Уильям Эклунд, Александр Веннберг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. 32-летний россиянин является лучшим бомбардиром клуба в сезоне, на его счету 73 очка (24 гола + 49 передач) в 44 матчах текущего регулярного чемпионата.
Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 22 броска, а его соотечественник Ярослав Аскаров, защищавший ворота "Сан-Хосе", - 16.
"Тампа", набрав 66 очков, возглавляет таблицу Атлантического дивизиона. "Сан-Хосе" идет третьим в Тихоокеанском дивизионе с 53 баллами. В следующем матче "молнии" на выезде сыграют с "Чикаго Блэкхокс", а "акулы" примут "Нью-Йорк Рейнджерс". Обе встречи состоятся в ночь на 24 января по московскому времени.
ХоккейСпортТайлер ТоффолиНикита КучеровАндрей ВасилевскийТампа-Бэй ЛайтнингСан-Хосе ШарксЧикаго БлэкхоксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
