https://ria.ru/20260121/moldaviya-2069279282.html
Молдавия крепко сидит на кредитной игле ЕС, заявил МИД России
Молдавия крепко сидит на кредитной игле ЕС, заявил МИД России - РИА Новости, 21.01.2026
Молдавия крепко сидит на кредитной игле ЕС, заявил МИД России
РИА Новости - МИД РФ: МОЛДАВИЯ КРЕПКО "СИДИТ" НА КРЕДИТНОЙ ИГЛЕ ЕС, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА СТРАНЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИТ ОТ ЗАРУБЕЖНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:24:00+03:00
2026-01-21T12:24:00+03:00
2026-01-21T12:24:00+03:00
евросоюз
молдавия
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, молдавия, экономика, россия
Евросоюз, Молдавия, Экономика, Россия
Молдавия крепко сидит на кредитной игле ЕС, заявил МИД России
МИД РФ: социально-экономическая сфера Молдавии зависит от финансирования ЕС