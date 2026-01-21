https://ria.ru/20260121/krylja-2069440418.html
"Крылья Советов" приобрели испанского защитника
Испанский защитник Дани Фернандес заключил контракт с футбольным клубом "Крылья Советов", сообщается на сайте самарской команды. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
