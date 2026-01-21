"Крылья Советов" приобрели испанского защитника

Рейтинг@Mail.ru
22:50 21.01.2026
© Фото : Телеграм-канал ФК "Химки"Дани Фернандес
© Фото : Телеграм-канал ФК "Химки"
Дани Фернандес. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Испанский защитник Дани Фернандес заключил контракт с футбольным клубом "Крылья Советов", сообщается на сайте самарской команды.
Сроки соглашения с 28-летним игроком не сообщаются.
В первой половине сезона-2025/26 Фернандес выступал за греческий "Астерас", в составе которого сыграл 15 матчей. В разные годы карьеры защитник выступал за юношеские и молодежные команды мадридского "Реала", испанские клубы "Мерида", "Фуэнлабрада", "Бадахос" и "Расинг". В сезоне-2024/25 Фернандес провел 24 встречи в составе "Химок".
По итогам осенней половины чемпионата России "Крылья Советов" с 17 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Гол Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче чемпионата Саудовской Аравии
