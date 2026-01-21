https://ria.ru/20260121/khokkey-2069223776.html
Шайба и передача Грицюка помогли "Нью-Джерси" обыграть "Эдмонтон"
"Эдмонтон Ойлерз" уступил "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 21.01.2026
эдмонтон
