Шайба и передача Грицюка помогли "Нью-Джерси" обыграть "Эдмонтон"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" уступил "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На счету 24-летнего Грицюка 9 шайб и 11 передач в 46 играх текущего сезона.

"Нью-Джерси", набрав 54 очка, идет на шестом месте в Столичном дивизионе. "Эдмонтон" с 58 баллами занимает вторую позицию в Тихоокеанском дивизионе.