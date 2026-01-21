Рейтинг@Mail.ru
Шайба и передача Грицюка помогли "Нью-Джерси" обыграть "Эдмонтон" - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:14 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/khokkey-2069223776.html
Шайба и передача Грицюка помогли "Нью-Джерси" обыграть "Эдмонтон"
Шайба и передача Грицюка помогли "Нью-Джерси" обыграть "Эдмонтон" - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Шайба и передача Грицюка помогли "Нью-Джерси" обыграть "Эдмонтон"
"Эдмонтон Ойлерз" уступил "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T09:14:00+03:00
2026-01-21T09:14:00+03:00
хоккей
спорт
эдмонтон
арсений грицюк
коди гласс
василий подколзин
джонни ковачевич
эдмонтон ойлерз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054665392_0:808:2047:1959_1920x0_80_0_0_cddb7b46dbc9ce4f04abb9d3d7aca4cc.jpg
https://ria.ru/20260121/khokkey-2069218275.html
эдмонтон
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054665392_0:616:2047:2151_1920x0_80_0_0_1ea39c2324ab9b6da797eec61d118c9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, эдмонтон, арсений грицюк, коди гласс, василий подколзин, джонни ковачевич, эдмонтон ойлерз, нью-джерси девилз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Эдмонтон, Арсений Грицюк, Коди Гласс, Василий Подколзин, Джонни Ковачевич, Эдмонтон Ойлерз, Нью-Джерси Девилз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Шайба и передача Грицюка помогли "Нью-Джерси" обыграть "Эдмонтон"

"Нью-Джерси" обыграл "Эдмонтон" в матче НХЛ благодаря шайбе и передаче Грицюка

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Нью-Джерси Девилз"Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк
Российский нападающий Нью-Джерси Девилз Арсений Грицюк - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Нью-Джерси Девилз"
Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" уступил "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Эдмонтоне, завершилась в пользу гостей со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). У победителей отличились россиянин Арсений Грицюк (26) и Коди Гласс (29), которому ассистировал Грицюк. Шайба хозяев в активе Мэтта Савуа (28).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
Эдмонтон
1 : 2
Нью-Джерси
27:02 • Мэтью Савойя
(Джейк Уолман, Исаак Ховард)
25:23 • Арсений Грицюк
(Коди Гласс, Дуги Хэмилтон)
28:32 • Коди Гласс
(Арсений Грицюк, Коннор Браун)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В первом периоде российский нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин вступил в драку с защитником гостей Джонни Ковачевичем, который остановил Коннора Макдэвида, идущего вторым в гонке бомбардиров сезона НХЛ, грубым силовым приемом.
На счету 24-летнего Грицюка 9 шайб и 11 передач в 46 играх текущего сезона.
"Нью-Джерси", набрав 54 очка, идет на шестом месте в Столичном дивизионе. "Эдмонтон" с 58 баллами занимает вторую позицию в Тихоокеанском дивизионе.
Хоккеист Ванкувер Кэнакс Василий Подколзин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Подколзин вступил в драку, защищая лидера "Эдмонтона" в матче НХЛ
08:33
 
ХоккейСпортЭдмонтонАрсений ГрицюкКоди ГлассВасилий ПодколзинДжонни КовачевичЭдмонтон ОйлерзНью-Джерси ДевилзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    21.01 23:00
    Марсель
    Ливерпуль
  • Футбол
    21.01 23:00
    Славия Прага
    Барселона
  • Футбол
    21.01 23:00
    Бавария
    Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
    21.01 23:00
    Челси
    Пафос
  • Футбол
    21.01 23:00
    Ювентус
    Бенфика
  • Хоккей
    21.01 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    1
    4
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Нефтехимик
    Динамо Москва
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Сочи
    Северсталь
  • Футбол
    22.01 23:00
    Рома
    Штутгарт
  • Футбол
    22.01 20:45
    ПАОК
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала