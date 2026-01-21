https://ria.ru/20260121/futbol-2069307788.html
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Тюменью"
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Тюменью" - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Тюменью"
Футбольный клуб "Сочи" сыграл вничью с "Тюменью" в товарищеском матче в рамках зимних сборов. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
футбол
спорт
белек
босния и герцеговина
михаил игнатов
руслан болов
сочи
