Футбол
 
14:13 21.01.2026
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Тюменью"
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Тюменью"
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Футболисты "Сочи"
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Футболисты "Сочи". Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Футбольный клуб "Сочи" сыграл вничью с "Тюменью" в товарищеском матче в рамках зимних сборов.
Встреча, которая прошла в среду в закрытом режиме на базе сочинской команды, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Михаил Игнатов (4-я минута) и Начо (63) с пенальти. У гостей мячи забили Руслан Болов (32) и Артем Аношин (68).
В следующем товарищеском матче "Сочи" 27 января в турецком Белеке сыграет с командой из Боснии и Герцеговины "Слога Добой".
Сочинцы, набрав 9 очков в 18 матчах, ушли на зимний перерыв на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Тюмень" выступает во Второй лиге.
Товарищеские матчи. Клубы
21 января 2026 • начало в 12:00
Матч не начался
Сочи
:
Тюмень
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортБелекБосния и ГерцеговинаМихаил ИгнатовРуслан БоловСочи
 
