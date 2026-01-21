"Барселона" отдала тер Штегена в аренду

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Немецкий вратарь футбольного клуба "Барселона" Марк-Андре тер Штеген перешел в "Жирону" на правах аренды, сообщается на сайте "сине-гранатовых".
Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Контракт тер Штегена с "Барселоной" действует до 2028 года.
«
"Сегодня мой последний день в этом сезоне с моими товарищами по команде и сотрудниками "Барселоны", и у меня действительно смешанные чувства. Столько воспоминаний и эмоций проходит сквозь меня прямо сейчас. Уже почти 12 лет этот клуб - это место, где я вырос как игрок и как человек и где прожил незабываемые моменты. Парням в раздевалке я хочу сказать спасибо за столько прожитых лет, за совместную повседневную жизнь, смех, битвы и уважение. Мне выпала огромная честь носить капитанскую повязку, это будет со мной вечно", - написал голкипер в соцсети X.
Тер Штегену 33 года. Он перешел в "Барселону" из мёнхенгладбахской "Боруссии" летом 2014 года. Вместе с командой голкипер стал шестикратным чемпионом Испании и победителем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В качестве вратаря сборной Германии тер Штеген взял бронзу чемпионата Европы 2016 года.
С октября 2024 года немецкий вратарь сыграл за клуб три матча, он пропускал игры из-за травм и конфликтов с тренерским штабом и руководством "Барселоны". В нынешнем сезоне бывший капитан команды вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Гвадалахары" (2:0).