https://ria.ru/20260121/atletiko-2069441574.html
"Атлетико" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
"Атлетико" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Атлетико" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Испанский "Атлетико" и турецкий "Галатасарай" сыграли вничью в матче предпоследнего, седьмого тура футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T22:54:00+03:00
2026-01-21T22:54:00+03:00
2026-01-21T22:57:00+03:00
футбол
спорт
маркос льоренте
атлетико (мадрид)
галатасарай
лига чемпионов уефа
карабах
айнтрахт (франкфурт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042273580_0:333:1080:941_1920x0_80_0_0_14af53df810f04f7027d8ed52f708045.jpg
https://ria.ru/20251211/siti-2061257823.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042273580_0:232:1080:1042_1920x0_80_0_0_3a91de34da128d8d851e723b0ec04337.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, маркос льоренте, атлетико (мадрид), галатасарай, лига чемпионов уефа, карабах, айнтрахт (франкфурт)
Футбол, Спорт, Маркос Льоренте, Атлетико (Мадрид), Галатасарай, Лига чемпионов УЕФА, Карабах, Айнтрахт (Франкфурт)
"Атлетико" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Футболисты "Атлетико" сыграли вничью с "Галатасараем" в матче Лиги чемпионов