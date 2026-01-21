Рейтинг@Mail.ru
"Атлетико" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
22:54 21.01.2026
"Атлетико" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
"Атлетико" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Испанский "Атлетико" и турецкий "Галатасарай" сыграли вничью в матче предпоследнего, седьмого тура футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Атлетико" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Футболисты "Атлетико" сыграли вничью с "Галатасараем" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Испанский "Атлетико" и турецкий "Галатасарай" сыграли вничью в матче предпоследнего, седьмого тура футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 1:1. В составе "Атлетико" мяч забил Джулиано Симеоне (4-я минута), его одноклубник Маркос Льоренте отметился автоголом на 20-й минуте.
"Атлетико" с 13 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Мадридская команда прервала серию из трех побед. "Галатасарай" (10) располагается на 16-й строчке.
В заключительном матче основного этапа Лиги чемпионов "Атлетико" 28 января примет норвежский "Будё-Глимт", "Галатасарай" в этот же день сыграет в гостях с английским "Манчестер Сити".
В другом матче азербайджанский "Карабах" дома обыграл "Айнтрахт" со счетом 3:2. Немецкий клуб потерял шансы на выход в плей-офф.
"Манчестер Сити" на выезде одержал победу над "Реалом" в матче ЛЧ
Футбол Маркос Льоренте Атлетико (Мадрид) Галатасарай Лига чемпионов 2025-2026 Карабах Айнтрахт (Франкфурт)
 
