Шайбы Панарина и Гаврикова не спасли "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ

Панарин также отметился голевой передачей на Гаврикова, на его счету стало 56 очков (19+37) в 49 матчах текущего регулярного чемпионата. Гавриков забросил свою восьмую шайбу и набрал свое 16-е очко в 50 встречах. Защитник "Анахайма" Павел Минтюков отдал результативный пас на Мактавиша, в его активе стало 12 баллов (5+7) в 44 матчах.
"Анахайм" (53 очка), одержавший четвертую победу подряд, располагается на четвертой строчке в Тихоокеанском дивизионе. "Рейнджерс" (48) располагаются на восьмом месте.
В другом матче "Калгари Флэймз" дома в овертайме уступил "Нью-Джерси Девилз" со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). 19-летний форвард "Калгари" Матвей Гридин отметился голевой передачей и набрал свое второе очко (1+1) в лиге.
"Нью-Йорк Айлендерс" с Ильей Сорокиным в воротах в гостях обыграл "Ванкувер Кэнакс" со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1). Российский голкипер совершил 29 сейвов.
