Шайбы Панарина и Гаврикова не спасли "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл в гостях "Анахайм Дакс" в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) в пользу "уток". В составе "Дакс" шайбы забросили Мейсон Мактавиш (12-я минута), Джеффри Вьель (29), Алекс Киллорн (39), Каттер Готье (42 и 50). У "Рейнджерс" отличились Мэттью Робертсон (5), Артемий Панарин (25) и Владислав Гавриков (48).

Панарин также отметился голевой передачей на Гаврикова, на его счету стало 56 очков (19+37) в 49 матчах текущего регулярного чемпионата. Гавриков забросил свою восьмую шайбу и набрал свое 16-е очко в 50 встречах. Защитник "Анахайма" Павел Минтюков отдал результативный пас на Мактавиша, в его активе стало 12 баллов (5+7) в 44 матчах.

"Анахайм" (53 очка), одержавший четвертую победу подряд, располагается на четвертой строчке в Тихоокеанском дивизионе. "Рейнджерс" (48) располагаются на восьмом месте.

В другом матче "Калгари Флэймз" дома в овертайме уступил "Нью-Джерси Девилз" со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). 19-летний форвард "Калгари" Матвей Гридин отметился голевой передачей и набрал свое второе очко (1+1) в лиге.