Шайбы Панарина и Гаврикова не спасли "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
09:41 20.01.2026 (обновлено: 09:42 20.01.2026)
Шайбы Панарина и Гаврикова не спасли "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ
Шайбы Панарина и Гаврикова не спасли "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ

© Фото : x.com/NYRangersХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : x.com/NYRangers
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл в гостях "Анахайм Дакс" в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) в пользу "уток". В составе "Дакс" шайбы забросили Мейсон Мактавиш (12-я минута), Джеффри Вьель (29), Алекс Киллорн (39), Каттер Готье (42 и 50). У "Рейнджерс" отличились Мэттью Робертсон (5), Артемий Панарин (25) и Владислав Гавриков (48).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
Анахайм
5 : 3
Рейнджерс
11:31 • Мейсон Мактавиш
(Павел Минтюков)
28:29 • Джеффри Трюшон-Виль
(Райан Пелинг)
38:02 • Алекс Киллорн
(Джейкоб Труба)
41:01 • Каттер Готье
(Дрю Хеллесон)
59:24 • Каттер Готье
(Джексон Лакомб)
04:00 • Мэттью Робертсон
(Мика Зибанежад, Джей Ти Миллер)
24:03 • Артемий Панарин
(Винсент Трочек, Джей Ти Миллер)
47:11 • Владислав Гавриков
(Артемий Панарин, Винсент Трочек)
Панарин также отметился голевой передачей на Гаврикова, на его счету стало 56 очков (19+37) в 49 матчах текущего регулярного чемпионата. Гавриков забросил свою восьмую шайбу и набрал свое 16-е очко в 50 встречах. Защитник "Анахайма" Павел Минтюков отдал результативный пас на Мактавиша, в его активе стало 12 баллов (5+7) в 44 матчах.
"Анахайм" (53 очка), одержавший четвертую победу подряд, располагается на четвертой строчке в Тихоокеанском дивизионе. "Рейнджерс" (48) располагаются на восьмом месте.
В другом матче "Калгари Флэймз" дома в овертайме уступил "Нью-Джерси Девилз" со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). 19-летний форвард "Калгари" Матвей Гридин отметился голевой передачей и набрал свое второе очко (1+1) в лиге.
"Нью-Йорк Айлендерс" с Ильей Сорокиным в воротах в гостях обыграл "Ванкувер Кэнакс" со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1). Российский голкипер совершил 29 сейвов.
