Рейтинг@Mail.ru
Два гола и передача Тарасенко принесли "Миннесоте" победу над "Торонто" - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:18 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/khokkey-2068932785.html
Два гола и передача Тарасенко принесли "Миннесоте" победу над "Торонто"
Два гола и передача Тарасенко принесли "Миннесоте" победу над "Торонто" - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Два гола и передача Тарасенко принесли "Миннесоте" победу над "Торонто"
Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T06:18:00+03:00
2026-01-20T06:18:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
торонто мейпл лифс
миннесота уайлд
владимир тарасенко
данила юров
яков тренин
кирилл капризов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046700783_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_b71566c1f0dce14e19dfd353d606e54a.jpg
https://ria.ru/20260120/khokkey-2068929730.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046700783_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_af92d0f52af3b887b81c615138da90a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), торонто мейпл лифс, миннесота уайлд, владимир тарасенко, данила юров, яков тренин, кирилл капризов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Торонто Мейпл Лифс, Миннесота Уайлд, Владимир Тарасенко, Данила Юров, Яков Тренин, Кирилл Капризов
Два гола и передача Тарасенко принесли "Миннесоте" победу над "Торонто"

Два гола и передача Тарасенко принесли "Миннесоте" победу над "Торонто" в НХЛ

© Фото : x.com/mnwildХоккеист "Миннесоты Уайлд" Владимир Тарасенко
Хоккеист Миннесоты Уайлд Владимир Тарасенко - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : x.com/mnwild
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 января 2026 • начало в 03:30
Завершен
Торонто
3 : 6
Миннесота
18:24 • Джон Таварес
(Мэтью Найс, Остон Мэттьюс)
46:27 • Ник Робертсон
(Николас Рой, Истон Коуэн)
55:02 • Остон Мэттьюс
(Макс Доми)
04:45 • Владимир Тарасенко
(Райан Хартман, Кирилл Капризов)
10:29 • Райан Хартман
(Матс Цуккарелло, Кирилл Капризов)
26:53 • Маркус Фолиньо
(Брок Фабер, Квин Хьюс)
28:24 • Владимир Тарасенко
(Квин Хьюс)
39:14 • Маркус Фолиньо
(Брок Фабер, Данила Юров)
57:22 • Маркус Фолиньо
(Владимир Тарасенко, Нико Штурм)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:1, 3:0, 1:2). В составе "Миннесоты" хет-трик оформил Маркус Фолиньо (27-я, 40-я и 58-я минуты), дублем отметился российский нападающий Владимир Тарасенко (5, 29), и еще одну шайбу забросил Райан Хартман (11). У "Торонто" отличились Джон Таварес (19), Николас Робертсон (47) и Остон Мэттьюс (56).
Владимир Тарасенко также записал на свой счет голевую передачу и был признан второй звездой матча. Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился двумя ассистами. Форвард "Уайлд" оформил один результативный пас. Нападающий "дикарей" Яков Тренин применил девять силовых приемов и заблокировал один бросок.
"Миннесота" одержала вторую победу подряд. "Торонто" потерпел третье поражение в последних четырех матчах чемпионата НХЛ.
Хоккеист Сан-Хосе Шаркс Игорь Чернышов - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Две передачи Чернышова помогли "Сан-Хосе" обыграть "Флориду" Бобровского
04:54
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Торонто Мейпл ЛифсМиннесота УайлдВладимир ТарасенкоДанила ЮровЯков ТренинКирилл Капризов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Москва
    Северсталь
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Комо
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Севилья
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала