Два гола и передача Тарасенко принесли "Миннесоте" победу над "Торонто"

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:1, 3:0, 1:2). В составе "Миннесоты" хет-трик оформил Маркус Фолиньо (27-я, 40-я и 58-я минуты), дублем отметился российский нападающий Владимир Тарасенко (5, 29), и еще одну шайбу забросил Райан Хартман (11). У "Торонто" отличились Джон Таварес (19), Николас Робертсон (47) и Остон Мэттьюс (56).
Владимир Тарасенко также записал на свой счет голевую передачу и был признан второй звездой матча. Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился двумя ассистами. Форвард "Уайлд" оформил один результативный пас. Нападающий "дикарей" Яков Тренин применил девять силовых приемов и заблокировал один бросок.
"Миннесота" одержала вторую победу подряд. "Торонто" потерпел третье поражение в последних четырех матчах чемпионата НХЛ.
