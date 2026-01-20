Два гола и передача Тарасенко принесли "Миннесоте" победу над "Торонто"

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:1, 3:0, 1:2). В составе "Миннесоты" хет-трик оформил Маркус Фолиньо (27-я, 40-я и 58-я минуты), дублем отметился российский нападающий Владимир Тарасенко (5, 29), и еще одну шайбу забросил Райан Хартман (11). У "Торонто" отличились Джон Таварес (19), Николас Робертсон (47) и Остон Мэттьюс (56).