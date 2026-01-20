Две передачи Чернышова помогли "Сан-Хосе" обыграть "Флориду" Бобровского

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). В составе "Сан-Хосе" шайбы забросили Уилл Смит (21-я минута), Венсан Деарне (23), Марио Ферраро (27) и Барклай Гудроу (58). У "Флориды" автором гола стал Ээту Луостаринен (41).
Российский голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 24 броска из 27. 37-летний россиянин также подрался с американским вратарем "Шаркс" Алексом Недельковичем. Оба были наказаны штрафом на пять минут за драку и еще две минуты за выход из ворот.
Нападающий "Сан-Хосе" Игорь Чернышов отметился двумя голевыми передачами. Защитник "акул" Дмитрий Орлов заблокировал один бросок и применил два силовых приема.
"Сан-Хосе" одержал пятую победу в последних семи матчах чемпионата НХЛ. "Флорида" потерпела второе поражение в последних пяти играх.
