Две передачи Чернышова помогли "Сан-Хосе" обыграть "Флориду" Бобровского

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). В составе "Сан-Хосе" шайбы забросили Уилл Смит (21-я минута), Венсан Деарне (23), Марио Ферраро (27) и Барклай Гудроу (58). У "Флориды" автором гола стал Ээту Луостаринен (41).

Российский голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 24 броска из 27. 37-летний россиянин также подрался с американским вратарем "Шаркс" Алексом Недельковичем. Оба были наказаны штрафом на пять минут за драку и еще две минуты за выход из ворот.