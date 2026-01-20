Рейтинг@Mail.ru
Две передачи Чернышова помогли "Сан-Хосе" обыграть "Флориду" Бобровского
Хоккей
 
04:54 20.01.2026
Две передачи Чернышова помогли "Сан-Хосе" обыграть "Флориду" Бобровского
Две передачи Чернышова помогли "Сан-Хосе" обыграть "Флориду" Бобровского
Хоккеисты "Сан-Хосе Шаркс" обыграли "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Две передачи Чернышова помогли "Сан-Хосе" обыграть "Флориду" Бобровского

Два паса Чернышова помогли "Сан-Хосе" обыграть "Флориду", Бобровский подрался

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Сан-Хосе Шаркс" обыграли "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 января 2026 • начало в 02:00
Завершен
Флорида
1 : 4
Сан-Хосе
40:43 • Эли Луостаринен
(Аарон Экблад)
20:50 • Will Smith
(Тимоти Лильегрен, Александр Веннберг)
22:41 • Венсан Дешарне
(Игорь Чернышов, Michael Misa)
26:12 • Марио Ферраро
(Игорь Чернышов, Michael Misa)
57:21 • Барклай Гудроу
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). В составе "Сан-Хосе" шайбы забросили Уилл Смит (21-я минута), Венсан Деарне (23), Марио Ферраро (27) и Барклай Гудроу (58). У "Флориды" автором гола стал Ээту Луостаринен (41).
Российский голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 24 броска из 27. 37-летний россиянин также подрался с американским вратарем "Шаркс" Алексом Недельковичем. Оба были наказаны штрафом на пять минут за драку и еще две минуты за выход из ворот.
Нападающий "Сан-Хосе" Игорь Чернышов отметился двумя голевыми передачами. Защитник "акул" Дмитрий Орлов заблокировал один бросок и применил два силовых приема.
"Сан-Хосе" одержал пятую победу в последних семи матчах чемпионата НХЛ. "Флорида" потерпела второе поражение в последних пяти играх.
Матч-центр
 
