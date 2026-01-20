Овечкин едва не подрался с канадцем в матче НХЛ

В первом периоде российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вступил в потасовку с канадским защитником "Колорадо" Джошом Мэнсоном, который ударил форварда "Кэпиталз" Ника Дауда клюшкой по лицу. Овечкин моментально заступился за своего одноклубника и начал с Мэнсоном перепалку, которая едва не перешла в драку. По итогам эпизода игрок "Эвеланш" был наказан малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой.