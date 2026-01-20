https://ria.ru/20260120/khokkey-2068918130.html
Овечкин едва не подрался с канадцем в матче НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" гостит у "Колорадо Эвеланш" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T01:03:00+03:00
2026-01-20T01:03:00+03:00
2026-01-20T01:21:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
Овечкин едва не подрался с канадским игроком "Колорадо" в матче НХЛ