Рейтинг@Mail.ru
Овечкин едва не подрался с канадцем в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:03 20.01.2026 (обновлено: 01:21 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/khokkey-2068918130.html
Овечкин едва не подрался с канадцем в матче НХЛ
Овечкин едва не подрался с канадцем в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Овечкин едва не подрался с канадцем в матче НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" гостит у "Колорадо Эвеланш" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T01:03:00+03:00
2026-01-20T01:21:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068919602_0:0:2840:1598_1920x0_80_0_0_e4a0bf4c8bff6227d0c84401b306d877.jpg
https://ria.ru/20260120/khokkey-2068915666.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068919602_35:0:2562:1895_1920x0_80_0_0_45c9ef5164196c888dee2e3565dc08ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин едва не подрался с канадцем в матче НХЛ

Овечкин едва не подрался с канадским игроком "Колорадо" в матче НХЛ

© REUTERS / Isaiah J. DowningАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Isaiah J. Downing
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" гостит у "Колорадо Эвеланш" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 января 2026 • начало в 00:00
Завершен
Колорадо
5 : 2
Вашингтон
05:54 • Паркер Келли
(Кэйл Макар, Алекс Барре-Буле)
27:03 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш, Виктор Олофссон)
35:58 • Виктор Олофссон
(Джош Мэнсон, Брок Нельсон)
52:32 • Арттури Лехконен
(Натан Маккиннон)
56:30 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш)
07:27 • Якоб Чичрун
(Дилан Строум, Этен Франк)
36:15 • Этен Франк
(Александр Овечкин, Ник Дауд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В первом периоде российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вступил в потасовку с канадским защитником "Колорадо" Джошом Мэнсоном, который ударил форварда "Кэпиталз" Ника Дауда клюшкой по лицу. Овечкин моментально заступился за своего одноклубника и начал с Мэнсоном перепалку, которая едва не перешла в драку. По итогам эпизода игрок "Эвеланш" был наказан малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой.
После первого периода счет в матче равный — 1:1.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Овечкин занял чистое 18-е место в истории по числу матчей в НХЛ
00:19
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр Овечкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Москва
    Северсталь
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Комо
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Севилья
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала