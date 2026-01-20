https://ria.ru/20260120/futbol-2068919128.html
"Брайтон" благодаря голу Костуласа через себя избежал поражения в матче АПЛ
"Брайтон" благодаря голу Костуласа через себя избежал поражения в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Брайтон" благодаря голу Костуласа через себя избежал поражения в матче АПЛ
"Брайтон" на своем поле сыграл вничью с "Борнмутом" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
