"Брайтон" благодаря голу Костуласа через себя избежал поражения в матче АПЛ
Футбол
Футбол
 
01:14 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/futbol-2068919128.html
"Брайтон" благодаря голу Костуласа через себя избежал поражения в матче АПЛ
"Брайтон" благодаря голу Костуласа через себя избежал поражения в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Брайтон" благодаря голу Костуласа через себя избежал поражения в матче АПЛ
"Брайтон" на своем поле сыграл вничью с "Борнмутом" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T01:14:00+03:00
2026-01-20T01:14:00+03:00
футбол
спорт
брайтон энд хоув альбион
борнмут
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068918903_0:261:3071:1988_1920x0_80_0_0_e0e86e4dc638abe2c90e1f457b6dab82.jpg
https://ria.ru/20260120/futbol-2068917847.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068918903_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f672473399c24162627e68174dfae3e0.jpg
1920
1920
true
спорт, брайтон энд хоув альбион, борнмут, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Брайтон энд Хоув Альбион, Борнмут, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Брайтон" благодаря голу Костуласа через себя избежал поражения в матче АПЛ

"Брайтон" и "Борнмут" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче АПЛ

Футболист "Брайтона" Хараламбос Костулас забивает гол через себя в матче АПЛ против "Борнмута"
Футболист Брайтона Хараламбос Костулас забивает гол через себя в матче АПЛ против Борнмута - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Getty Images / Justin Setterfield
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Брайтон" на своем поле сыграл вничью с "Борнмутом" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
Английская премьер-лига (АПЛ)
19 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Брайтон
1 : 1
Борнмут
90‎’‎ • Charalampos Kostoulas
(Ян Паул ван Хекке)
32‎’‎ • Маркус Тавернье (П)
Встреча, прошедшая в Брайтоне, завершилась со счетом 1:1. В составе "Борнмута" мяч забил Маркус Тавернье (32-я минута, с пенальти). У "Брайтона" на первой компенсированной ко второму тайму минуте голом через себя отметился Хараламбос Костулас.
"Брайтон" (30 очков) идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. "Борнмут" (27) располагается на 15-й позиции.
В следующем матче лиги "Брайтон" 24 января на выезде сыграет против "Фулхэма", "Борнмут" в этот же день примет "Ливерпуль".
