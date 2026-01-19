https://ria.ru/20260119/shnajder-2068779463.html
Шнайдер вышла во второй круг Australian Open
Шнайдер вышла во второй круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Шнайдер вышла во второй круг Australian Open
Россиянка Диана Шнайдер обыграла чешку Барбору Крейчикову в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T13:23:00+03:00
Шнайдер вышла во второй круг Australian Open
Диана Шнайдер обыграла чешку Крейчикову и вышла во второй круг Australian Open