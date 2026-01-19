Рейтинг@Mail.ru
Шнайдер вышла во второй круг Australian Open
Теннис
 
13:23 19.01.2026
Шнайдер вышла во второй круг Australian Open
Шнайдер вышла во второй круг Australian Open
Шнайдер вышла во второй круг Australian Open
Россиянка Диана Шнайдер обыграла чешку Барбору Крейчикову в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
теннис
спорт
австралия
мельбурн
бельгия
australian open
диана шнайдер
барбора крейчикова
австралия
мельбурн
бельгия
спорт, австралия, мельбурн, бельгия, australian open, диана шнайдер, барбора крейчикова, мэдисон киз
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Бельгия, Australian Open, Диана Шнайдер, Барбора Крейчикова, Мэдисон Киз
Шнайдер вышла во второй круг Australian Open

Диана Шнайдер обыграла чешку Крейчикову и вышла во второй круг Australian Open

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Диана Шнайдер
Российская теннисистка Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Российская теннисистка Диана Шнайдер. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер обыграла чешку Барбору Крейчикову в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась победой Шнайдер (23-й номер посева) со счетом 2:6, 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут.
В следующем раунде Шнайдер сыграет с австралийкой Талией Гибсон, получившей специальное приглашение (wild card) на турнир.
Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится 31 января. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз.
Результаты других матчей:
Элизе Мертенс (Бельгия, 21) - Ланлана Тараруди (Таиланд) - 7:5, 6:1.
Теннисные мячи и корт Открытого чемпионата Австралии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Канадку увезли с корта на коляске на Australian Open
11:11
 
ТеннисСпортАвстралияМельбурнБельгияAustralian OpenДиана ШнайдерБарбора КрейчиковаМэдисон Киз
 
