Сборная Сенегала во второй раз выиграла Кубок африканских наций
Футбол
 
00:58 19.01.2026 (обновлено: 01:09 19.01.2026)
Сборная Сенегала во второй раз выиграла Кубок африканских наций
Сборная Сенегала во второй раз выиграла Кубок африканских наций
Сборная Сенегала по футболу в дополнительное время победила команду Марокко в финале Кубка африканских наций. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/kubok-2068665078.html
Сборная Сенегала во второй раз выиграла Кубок африканских наций

Сборная Сенегала обыграла марокканцев в овертайме и во второй раз выиграла КАН

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сборная Сенегала по футболу в дополнительное время победила команду Марокко в финале Кубка африканских наций.
Основное время встречи в Рабате завершилось со счетом 0:0. На 24-й компенсированной ко второму тайму минуте полузащитник сборной Марокко Браим Диас пробил "паненкой" пенальти, не сумев переиграть вратаря сенегальцев Эдуара Менди. Перед назначением 11-метрового удара игроки сборной Сенегала не согласились с решением арбитра и по команде тренера Папа Тьява ушли в подтрибунное помещение. Обратно на поле футболистов вернул нападающий Садио Мане.
В дополнительное время отличился сенегалец Пап Гейе (94-я минута).
Сборная Сенегала завоевала трофей во второй раз (2021, 2025). Марокканцы выигрывали Кубок африканских наций в 1976 году.
Эпизод финала Кубка Африки - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Сборная Сенегала ушла с поля по ходу финала Кубка африканских наций
ФутболСпортБраим ДиасЭдуар МендиСадио МанеКубок африканских нацийСенегалМарокко
 
Заголовок открываемого материала