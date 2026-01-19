https://ria.ru/20260119/kubok-2068667444.html
Сборная Сенегала во второй раз выиграла Кубок африканских наций
Сборная Сенегала по футболу в дополнительное время победила команду Марокко в финале Кубка африканских наций. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
