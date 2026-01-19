https://ria.ru/20260119/futbolist-2068670823.html
Вернувшего сенегальцев на поле Мане признали лучшим игроком Кубка Африки
Вернувшего сенегальцев на поле Мане признали лучшим игроком Кубка Африки
Нападающий сборной Сенегала по футболу Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций, который прошел в Марокко. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
