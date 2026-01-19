Рейтинг@Mail.ru
Вернувшего сенегальцев на поле Мане признали лучшим игроком Кубка Африки
01:53 19.01.2026
Вернувшего сенегальцев на поле Мане признали лучшим игроком Кубка Африки
Нападающий сборной Сенегала по футболу Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций, который прошел в Марокко.
спорт, садио мане, яссин буну, кубок африканских наций, марокко, сенегал
Футбол, Спорт, Садио Мане, Яссин Буну, Кубок африканских наций, Марокко, Сенегал
Вернувшего сенегальцев на поле Мане признали лучшим игроком Кубка Африки

Сенегальца Садио Мане признали лучшим футболистом Кубка африканских наций

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Нападающий сборной Сенегала по футболу Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций, который прошел в Марокко.
В воскресенье сенегальцы обыграли в финале хозяев турнира со счетом 1:0 и во второй раз стали обладателями Кубка африканских наций.
В компенсированное ко второму тайму время тренер гостей Пап Тьяв призвал команду уйти в подтрибунное помещение из-за назначенного арбитром в ворота сенегальцев пенальти, после чего футболистов на поле из раздевалки вернул Мане.
Ставший двукратным обладателем трофея Мане на прошедшем турнире забил два мяча и отдал три голевые передачи. Ранее 33-летний игрок заявил, что Кубок африканских наций в Марокко будет для него последним.
Лучшим вратарем турнира признан марокканец Яссин Буну. Лучшим бомбардиром с пятью мячами стал его партнер по команде Браим Диас, который в решающей встрече не сумел реализовать пенальти в компенсированное время.
