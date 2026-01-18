Рейтинг@Mail.ru
"Ювентуса" прервал беспроигрышную серию в Серии А
Футбол
 
00:52 18.01.2026 (обновлено: 06:54 18.01.2026)
"Ювентуса" прервал беспроигрышную серию в Серии А
"Ювентуса" прервал беспроигрышную серию в Серии А
"Ювентус" проиграл "Кальяри" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
https://ria.ru/20260117/italiya-2068550040.html
"Ювентуса" прервал беспроигрышную серию в Серии А

"Ювентус" проиграл "Кальяри" в матче 21-го тура Серии А

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Ювентус" проиграл "Кальяри" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Кальяри завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, гол забил Лука Маццителли (65-я минута).
17 января 2026 • начало в 22:45
Завершен
Кальяри
1 : 0
Ювентус
65‎’‎ • Лука Маццителли
(Джанлука Гаэтано)
"Ювентус" прервал беспроигрышную серию из шести матчей и с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице. "Кальяри" (22 балла) располагается на 15-й строчке в Серии А.
"Наполи" продлил серию без поражений
17 января, 22:02
 
Футбол
 
