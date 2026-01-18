https://ria.ru/20260118/yuventus-2068560851.html
"Ювентуса" прервал беспроигрышную серию в Серии А
"Ювентуса" прервал беспроигрышную серию в Серии А
"Ювентус" проиграл "Кальяри" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Ювентус" проиграл "Кальяри" в матче 21-го тура Серии А