"Вегас" обыграл "Нэшвилл" в НХЛ, Дорофеев отметился голом

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" дома обыграл "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Лас-Вегасе и завершилась победой хозяев со счетом 7:2 (0:1, 2:0, 5:1). В составе победителей отличились Александер Хольц (38), Ши Теодор (39), Павел Дорофеев (46), Марк Стоун (49), Коул Рейнхардт (53), Митч Марнер (54) и Киган Колесар (56). У "Нэшвилла" шайбы забросили Люк Евангелиста (15) и Филип Форсберг (60).
18 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
37:17 • Александр Хольц
(Ши Теодор, Кол Райнхарт)
38:22 • Ши Теодор
45:52 • Павел Дорофеев
48:52 • Марк Стоун
52:26 • Кол Райнхарт
53:16 • Митчелл Марнер
55:12 • Киган Колесар
(Томаш Гертл, Braeden Bowman)
14:10 • Люк Евангелиста
59:38 • Филип Форсберг
Нападающий Дорофеев забросил свою 20-ю шайбу в текущем сезоне, на его счету стало 36 (20+16) очков в 47 матчах. Также россиянин забросил свою 75-ю шайбу в составе "Вегаса" и вышел на восьмое место по этому показателю в истории "рыцарей". Его одноклубник Иван Барбашев, а также форвард "Предаторз" Федор Свечков результативными действиями не отметились.
"Вегас" (60 очков) одержал седьмую победу подряд, "рыцари" возглавляют таблицу Тихоокеанского дивизиона Западной конференции. "Нэшвилл" (50) располагается на пятой позиции в Центральном дивизионе. В следующем матче "Вегас" дома сыграет с "Филадельфией Флайерз" в ночь на 20 января по московскому времени, на следующий день "Нэшвилл" примет "Баффало Сейбрз".
В другом матче "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 6:0 (0:0, 6:0, 0:0) в гостях выиграл у "Ванкувер Кэнакс". Одну из шайб забросил форвард Василий Подколзин.
"Анахайм Дакс" дома в овертайме победил "Лос-Анджелес Кингз" - 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). У гостей результативной передачей отметился нападающий Андрей Кузьменко.