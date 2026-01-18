Рейтинг@Mail.ru
"Уралмаш" с рекордной разницей разгромил "Самару"
17:37 18.01.2026
"Уралмаш" с рекордной разницей разгромил "Самару"
"Уралмаш" с рекордной разницей разгромил "Самару"
Екатеринбургский "Уралмаш" одержал победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
баскетбол
спорт
уралмаш
самара
единая лига втб
спорт, уралмаш, самара, единая лига втб
"Уралмаш" с рекордной разницей разгромил "Самару"

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Екатеринбургский "Уралмаш" одержал победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Уралмаш
109 : 46
Самара
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 109:46 (39:13, 19:13, 23:11, 28:9) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал Тайрэлл Нэльсон из "Уралмаша", который набрал 19 очков. У "Самары" Никита Михайловский заработал 16 очков.
"Уралмаш" обыграл "Самару" с разницей в 63 очка, повторив рекорд Единой лиги ВТБ, который в октябре 2014 года установил клуб "Локомотив‑Кубань" в матче против "Калева" (114:51).
Екатеринбургская команда одержала первую победу под руководством главного тренера Антона Юдина, он возглавил "Уралмаш" 15 января после отставки белоруса Ростислава Вергуна.
"Уралмаш" (8 побед, 13 поражений) занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. "Самара" проиграла четвертый матч подряд, команда (1-20) располагается на последней, 11-й строчке.
В следующем матче "Уралмаш" 21 января сыграет в гостях с московским ЦСКА, "Самара" в этот же день примет казанский УНИКС.
Баскетбол
 
