УНИКС обыграл МБА-МАИ и продлил серию побед в Единой лиге ВТБ
УНИКС обыграл МБА-МАИ и продлил серию побед в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
УНИКС обыграл МБА-МАИ и продлил серию побед в Единой лиге ВТБ
Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл столичный МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
УНИКС обыграл МБА-МАИ и продлил серию побед в Единой лиге ВТБ
УНИКС обыграл МБА-МАИ и продлил серию побед в Единой лиге ВТБ до девяти матчей
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл столичный МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Казани завершилась со счетом 82:71 (19:24, 21:13, 24:19, 18:15) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками матча стали Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс из УНИКСа, на счету которых по 19 очков. Бингэм оформил дабл-дабл, совершив 10 подборов. В составе проигравших больше всех очков набрал Павел Савков (18).
УНИКС выиграл девятый матч подряд в Единой лиге ВТБ и с 19 победами при двух поражениях занимает второе место в таблице. МБА-МАИ (10-11) идет шестым.