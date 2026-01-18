Рейтинг@Mail.ru
УНИКС обыграл МБА-МАИ и продлил серию побед в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
20:14 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/uniks-2068647061.html
УНИКС обыграл МБА-МАИ и продлил серию побед в Единой лиге ВТБ
УНИКС обыграл МБА-МАИ и продлил серию побед в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
УНИКС обыграл МБА-МАИ и продлил серию побед в Единой лиге ВТБ
Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл столичный МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T20:14:00+03:00
2026-01-18T20:14:00+03:00
баскетбол
спорт
уникс
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025828564_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_baf562ab62d3803cea1d8d71bde7805b.jpg
https://ria.ru/20260118/lokomotiv-kuban-2068631618.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025828564_83:0:750:500_1920x0_80_0_0_ca4f7bfbf814ea5d6b166dc3c2da8745.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, уникс, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, УНИКС, Единая Лига ВТБ
УНИКС обыграл МБА-МАИ и продлил серию побед в Единой лиге ВТБ

УНИКС обыграл МБА-МАИ и продлил серию побед в Единой лиге ВТБ до девяти матчей

© Фото : БК "Уникс"Джален Рэйнольдс
Джален Рэйнольдс - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : БК "Уникс"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл столичный МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Казани завершилась со счетом 82:71 (19:24, 21:13, 24:19, 18:15) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками матча стали Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс из УНИКСа, на счету которых по 19 очков. Бингэм оформил дабл-дабл, совершив 10 подборов. В составе проигравших больше всех очков набрал Павел Савков (18).
Единая Лига ВТБ
18 января 2026 • начало в 18:00
Завершен
УНИКС
82 : 71
МБА
Календарь Турнирная таблица История встреч
УНИКС выиграл девятый матч подряд в Единой лиге ВТБ и с 19 победами при двух поражениях занимает второе место в таблице. МБА-МАИ (10-11) идет шестым.
Игровой момент матча Единой лиги ВТБ Локомотив-Кубань - Зенит - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Локомотив-Кубань" обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ
Вчера, 17:42
 
БаскетболСпортУНИКСЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала