Рейтинг@Mail.ru
Шайба Кузнецова помогла "Калгари" победить в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
02:05 18.01.2026 (обновлено: 06:55 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/nkhl-2068563461.html
Шайба Кузнецова помогла "Калгари" победить в матче НХЛ
Шайба Кузнецова помогла "Калгари" победить в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Шайба Кузнецова помогла "Калгари" победить в матче НХЛ
"Калгари Флэймз" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T02:05:00+03:00
2026-01-18T06:55:00+03:00
хоккей
спорт
егор шарангович
андерс ли
калгари флэймз
нью-йорк айлендерс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060722495_0:0:832:468_1920x0_80_0_0_3508fe11abdae70f5966fc9bfda863dd.jpg
https://ria.ru/20260118/panarin-2068563321.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060722495_164:0:788:468_1920x0_80_0_0_1bb44b0c97cc12e5b245befd58dafa5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, егор шарангович, андерс ли, калгари флэймз, нью-йорк айлендерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Егор Шарангович, Андерс Ли, Калгари Флэймз, Нью-Йорк Айлендерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Шайба Кузнецова помогла "Калгари" победить в матче НХЛ

"Калгари" обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Официальный сайт "Калгари Флэймз"Ян Кузнецов
Ян Кузнецов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Официальный сайт "Калгари Флэймз"
Ян Кузнецов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Калгари Флэймз" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Калгари завершилась со счетом 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) в пользу хозяев, у которых отличились Егор Шарангович (12-я минута), Адам Клапка (24), Джастин Киркленд (30) и Ян Кузнецов (32). В составе проигравших шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (33) и Андерс Ли (58).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
17 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Калгари
4 : 2
Айлендерс
11:51 • Егор Шарангович
(Расмус Андерссон, Кевин Бал)
23:04 • Адам Клапка
(Кевин Бал, Морган Фрост)
29:50 • Джастин Киркланд
(Райан Ломберг, Адам Клапка)
31:49 • Ян Кузнецов
(Назем Кадри, Коннор Зари)
32:21 • Жан-Габриэль Пажо
(Matthew Schaefer, Симон Хольмстрем)
57:04 • Андерс Ли
(Калум Ричи, Matthew Schaefer)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Кузнецову 23 года, россиянин набрал свое девятое очко (4 гола + 5 передач) в 35 матчах НХЛ.
"Калгари" с 46 очками занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, "Айлендерс" (57 очков) располагаются на второй строчке в Столичном дивизионе.
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Все еще в замешательстве": Панарин прокомментировал ситуацию с контрактом
Вчера, 02:03
 
ХоккейСпортЕгор ШаранговичАндерс ЛиКалгари ФлэймзНью-Йорк АйлендерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала