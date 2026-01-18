Шайба Кузнецова помогла "Калгари" победить в матче НХЛ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Калгари Флэймз" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Калгари завершилась со счетом 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) в пользу хозяев, у которых отличились Егор Шарангович (12-я минута), Адам Клапка (24), Джастин Киркленд (30) и Ян Кузнецов (32). В составе проигравших шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (33) и Андерс Ли (58).
17 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
11:51 • Егор Шарангович
23:04 • Адам Клапка
29:50 • Джастин Киркланд
(Райан Ломберг, Адам Клапка)
31:49 • Ян Кузнецов
32:21 • Жан-Габриэль Пажо
(Matthew Schaefer, Симон Хольмстрем)
57:04 • Андерс Ли
(Калум Ричи, Matthew Schaefer)
Кузнецову 23 года, россиянин набрал свое девятое очко (4 гола + 5 передач) в 35 матчах НХЛ.
"Калгари" с 46 очками занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, "Айлендерс" (57 очков) располагаются на второй строчке в Столичном дивизионе.