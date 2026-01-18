Рейтинг@Mail.ru
22:46 18.01.2026
"Мемфис" обыграл "Орландо" в матче НБА, прошедшем в Лондоне
спорт, европа, лондон, восток, джа морант, орландо мэджик, атланта хокс, шарлотт хорнетс, нба
Баскетбол, Спорт, Европа, Лондон, Восток, Джа Морант, Орландо Мэджик, Атланта Хокс, Шарлотт Хорнетс, НБА
© Фото : twitterДжа Морант
Джа Морант - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : twitter
Джа Морант. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Мемфис Гриззлис" одержал победу над "Орландо Мэджик" во втором из двух запланированных в Европе очных матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 126:109 (40:23, 32:30, 28:28, 26:28) в пользу "Мемфиса". Самым результативным игроком матча стал защитник победившей команды Джа Морант, который оформил дабл-дабл (24 очка + 13 передач). У "Орландо" больше всех очков набрал Энтони Блэк - 19.
Скотти Барнс и Очай Агбаджи - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Названы лучшие игроки недели в НБА
13 января, 01:46
"Мемфис", одержавший 18-ю победу при 23 поражениях, занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Орландо" с 23 победами и 19 поражениями располагается на седьмой строчке на Востоке.
Первый из двух запланированных в Европе очных матчей регулярного чемпионата НБА между командами прошел в Берлине в пятницу и завершился победой "Орландо" со счетом 118:111 (23:39, 35:28, 26:12, 34:32).
В следующем матче "Мемфис" 22 января примет "Атланту Хокс", днем позднее "Орландо" дома сыграет с "Шарлотт Хорнетс".
18 января 2026 • начало в 20:00
Завершен
Мемфис
126 : 109
Орландо
