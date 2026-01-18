Нани возобновит карьеру в Казахстане, пишут СМИ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Чемпион Европы по футболу в составе сборной Португалии Нани согласовал условия контракта и в ближайшее время присоединится к тренировочным сборам казахстанского "Актобе", сообщает Telegram-канал AmanVIBE.
По информации источника, контракт с полузащитником будет рассчитан на один год. Сумма зарплаты не раскрывается, однако уточняется, что Нани станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Казахстанской премьер-лиги. Ожидается, что 22 января футболист прилетит в Алма-Ату, откуда отправится в Актобе, где пройдет презентация игрока.
Нани 39 лет. Он представлял ряд клубов, включая португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанскую "Валенсию", турецкий "Фенербахче" и итальянский "Лацио". Полузащитник по четыре раза выигрывал чемпионат Англии и Суперкубок страны, а также становился двукратным обладателем Кубка английской лиги и победителем Лиги чемпионов в составе "Манчестер Юнайтед". На его счету 112 матчей и 23 гола за сборную Португалии, с которой он выиграл чемпионат Европы в 2016 году.
