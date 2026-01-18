Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" обыграл "Трактор" в матче КХЛ благодаря хет-трику Шарипзянова
Хоккей
 
16:37 18.01.2026
"Авангард" обыграл "Трактор" в матче КХЛ благодаря хет-трику Шарипзянова
"Авангард" обыграл "Трактор" в матче КХЛ благодаря хет-трику Шарипзянова - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Авангард" обыграл "Трактор" в матче КХЛ благодаря хет-трику Шарипзянова
Омский "Авангард" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Авангард" обыграл "Трактор" в матче КХЛ благодаря хет-трику Шарипзянова

Шарипзянов стал первым защитником в истории с двумя хет-триками в КХЛ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДамир Шарипзянов
Дамир Шарипзянов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Омский "Авангард" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей хет-триком отметился Дамир Шарипзянов (11, 39 и 50-я минуты), который продлил свою результативную серию (6 голов + 5 передач) до шести матчей. Шайбы также забросили Максим Лажуа (29) и Майкл Маклауд (38). У "Трактора" отличились Александр Кадейкин (17) и Андрей Светлаков (52). Ассистировавший Светлакову Михаил Григоренко продлил результативную серию (1+4) до четырех матчей.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 января 2026 • начало в 14:00
Завершен
Трактор
2 : 5
Авангард
16:14 • Александр Кадейкин
(Artemi Nizameyev)
11:09 • Андрей Светлаков
(Михаил Григоренко, Григорий Дронов)
10:56 • Дамир Шарипзянов
(Джозеф Чеккони)
08:35 • Максим Лажуа
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
17:36 • Майкл Маклеод
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
38:40 • Дамир Шарипзянов
(Джозеф Чеккони, Василий Пономарев)
09:24 • Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Шарипзянов стал первым защитником в истории КХЛ, сделавшим два хет-трика в матчах чемпионата. Ранее игрок забрасывал три шайбы в гостевом матче против петербургского СКА (5:3) в ноябре 2023 года.
"Авангард", набрав 63 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Трактор" с 48 баллами располагается на седьмом месте.
В следующем матче "Авангард" 20 января сыграет в гостях с уфимским клубом "Салават Юлаев", "Трактор" 24 января примет владивостокский "Адмирал".
Матч-центр
 
