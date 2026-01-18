"Авангард" обыграл "Трактор" в матче КХЛ благодаря хет-трику Шарипзянова

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Омский "Авангард" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей хет-триком отметился Дамир Шарипзянов (11, 39 и 50-я минуты), который продлил свою результативную серию (6 голов + 5 передач) до шести матчей. Шайбы также забросили Максим Лажуа (29) и Майкл Маклауд (38). У "Трактора" отличились Александр Кадейкин (17) и Андрей Светлаков (52). Ассистировавший Светлакову Михаил Григоренко продлил результативную серию (1+4) до четырех матчей.
