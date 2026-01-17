Рейтинг@Mail.ru
Дубль Панарина в 800-м матче в НХЛ помог "Рейнджерс" победить - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:51 17.01.2026 (обновлено: 06:59 18.01.2026)
https://ria.ru/20260117/panarin-2068558735.html
Дубль Панарина в 800-м матче в НХЛ помог "Рейнджерс" победить
Дубль Панарина в 800-м матче в НХЛ помог "Рейнджерс" победить - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Дубль Панарина в 800-м матче в НХЛ помог "Рейнджерс" победить
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-17T23:51:00+03:00
2026-01-18T06:59:00+03:00
хоккей
спорт
артемий панарин
мика зибанежад
трэвис конекны
нью-йорк рейнджерс
национальная хоккейная лига (нхл)
филадельфия флайерз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845071175_0:0:1284:722_1920x0_80_0_0_d7589fec5c418c8197c9ac91fe897e88.jpg
https://ria.ru/20251012/khokkey-2047755924.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845071175_55:0:1018:722_1920x0_80_0_0_fd9b3b8b31d974022aec5ec69e7540a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артемий панарин, мика зибанежад, трэвис конекны, нью-йорк рейнджерс, национальная хоккейная лига (нхл), филадельфия флайерз
Хоккей, Спорт, Артемий Панарин, Мика Зибанежад, Трэвис Конекны, Нью-Йорк Рейнджерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Филадельфия Флайерз
Дубль Панарина в 800-м матче в НХЛ помог "Рейнджерс" победить

Дубль Панарина в 800-м матче в НХЛ помог "Рейнджерс" победить "Филадельфию"

© Фото : nhl.com/rangersХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : nhl.com/rangers
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 6:3 (3:1, 3:1, 0:1) в пользу гостей, у которых отличились Артемий Панарин (8-я и 35-я минуты), Мика Зибанежад (8, 26, 29) и Бреннан Отман (9). В составе хозяев шайбы забросили Трэвис Конекни (7), Трэвис Сэнхайм (37) и Тревор Зеграс (49).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
17 января 2026 • начало в 21:00
Завершен
Филадельфия
3 : 6
Рейнджерс
06:22 • Трэвис Конечны
(Тревор Зеграс, Трэвис Санхейм)
36:48 • Трэвис Санхейм
(Трэвис Конечны)
48:01 • Тревор Зеграс
(Denver Barkey, Оуэн Типпетт)
07:05 • Артемий Панарин
(Винсент Трочек, Алексис Лафренье)
07:26 • Мика Зибанежад
(Джей Ти Миллер, Брейден Шнайдер)
08:25 • Бреннан Отманн
(Уилл Кюилл)
25:38 • Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Винсент Трочек)
28:25 • Мика Зибанежад
(Джей Ти Миллер, Scott Morrow)
34:31 • Артемий Панарин
(Алексис Лафренье)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Панарин также отметился голевой передачей. Эта встреча стала для него 800-й в регулярных чемпионатах НХЛ, всего он набрал 924 очка (320 голов + 604 передачи). 34-летний россиянин вышел на третье место по количеству матчей с тремя и более очками в истории клуба (67), сравнявшись с канадцем Жаном Рателем.
Зибанежад после этой игры делит первую строчку с Биллом Куком по количеству хет-триков за "Рейнджерс" (9). Также шведский нападающий установил клубный рекорд по количеству голов в большинстве (117).
"Рейнджерс" прервали серию из пяти поражений и с 48 очками занимают последнее, восьмое место в таблице Столичного дивизиона. "Филадельфия" (52 очка) проиграла шестой матч подряд и располагается на пятой строчке.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Передача Панарина помогла "Рейнджерс" разгромить "Питтсбург" Малкина
12 октября 2025, 04:44
 
ХоккейСпортАртемий ПанаринМика ЗибанежадТрэвис КонекныНью-Йорк РейнджерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)Филадельфия Флайерз
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала