Дубль Панарина в 800-м матче в НХЛ помог "Рейнджерс" победить

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 6:3 (3:1, 3:1, 0:1) в пользу гостей, у которых отличились Артемий Панарин (8-я и 35-я минуты), Мика Зибанежад (8, 26, 29) и Бреннан Отман (9). В составе хозяев шайбы забросили Трэвис Конекни (7), Трэвис Сэнхайм (37) и Тревор Зеграс (49).
17 января 2026 • начало в 21:00
Завершен
06:22 • Трэвис Конечны
36:48 • Трэвис Санхейм
48:01 • Тревор Зеграс
(Denver Barkey, Оуэн Типпетт)
07:05 • Артемий Панарин
07:26 • Мика Зибанежад
08:25 • Бреннан Отманн
25:38 • Мика Зибанежад
28:25 • Мика Зибанежад
(Джей Ти Миллер, Scott Morrow)
34:31 • Артемий Панарин
Панарин также отметился голевой передачей. Эта встреча стала для него 800-й в регулярных чемпионатах НХЛ, всего он набрал 924 очка (320 голов + 604 передачи). 34-летний россиянин вышел на третье место по количеству матчей с тремя и более очками в истории клуба (67), сравнявшись с канадцем Жаном Рателем.
Зибанежад после этой игры делит первую строчку с Биллом Куком по количеству хет-триков за "Рейнджерс" (9). Также шведский нападающий установил клубный рекорд по количеству голов в большинстве (117).
"Рейнджерс" прервали серию из пяти поражений и с 48 очками занимают последнее, восьмое место в таблице Столичного дивизиона. "Филадельфия" (52 очка) проиграла шестой матч подряд и располагается на пятой строчке.
