Бывший футболист "Динамо" нашел себе новый клуб - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
01:53 17.01.2026 (обновлено: 09:06 17.01.2026)
Бывший футболист "Динамо" нашел себе новый клуб
Бывший футболист "Динамо" нашел себе новый клуб
спорт, диего лаксальт, динамо москва, пеньяроль, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Диего Лаксальт, Динамо Москва, Пеньяроль, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
Бывший футболист "Динамо" нашел себе новый клуб

Бывший футболист "Динамо" Лаксальт перешел в уругвайский "Пеньяроль"

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывший защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт заключил контракт с уругвайским "Пеньяролем", сообщается на странице футбольного клуба в социальной сети X.
Соглашение заключено на правах свободного агента. Срок действия контракта не раскрывается.
В августе "Динамо" расторгло соглашение с 32-летним уругвайцем по взаимному согласию сторон. Лаксальт выступал за столичный клуб с лета 2021 года. За четыре сезона он провел 78 игр за "бело-голубых" и дважды стал бронзовым призером чемпионата России. Ранее Лаксальт также выступал за шотландский "Селтик", итальянские "Торино", "Милан", "Дженоа", "Эмполи", "Болонью" и "Интер". На его счету 24 матча за сборную Уругвая.
ФутболСпортДиего ЛаксальтДинамо МоскваПеньярольТрансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
