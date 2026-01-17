https://ria.ru/20260117/laksalt-2068444623.html
Бывший футболист "Динамо" нашел себе новый клуб
Бывший футболист "Динамо" нашел себе новый клуб
Бывший защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт заключил контракт с уругвайским "Пеньяролем", сообщается на странице футбольного клуба в социальной сети X. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T01:53:00+03:00
2026-01-17T09:06:00+03:00
футбол
спорт
диего лаксальт
динамо москва
пеньяроль
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
