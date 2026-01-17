"Бавария" разгромила "Лейпциг" в матче Бундеслиги

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" крупно обыграла "Лейпциг" в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, у которых отличились Серж Гнабри (50-я минута), Гарри Кейн (67), Джонатан Та (83), Александар Павлович (85) и Майкл Олисе (88). У проигравших отличился Ромуло Кардозо (20).
17 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
20’ • Ромуло Круз
(Давид Раум)
50’ • Серж Гнабри
67’ • Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
83’ • Джонатан Та
(Майкл Олисе)
85’ • Александар Павлович
(Майкл Олисе)
88’ • Майкл Олисе
Нападающий "Баварии" Джамал Мусиала провел первый матч с июля. Игрок сборной Германии получил перелом малоберцовой кости в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира против французского "Пари Сен-Жермен" (0:2).
Мюнхенцы выиграли четвертый матч подряд и с 50 очками возглавляют таблицу Бундеслиги. "Лейпциг" (32 балла) идет четвертым.