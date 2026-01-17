Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" разгромила "Лейпциг" в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:39 17.01.2026 (обновлено: 06:59 18.01.2026)
https://ria.ru/20260117/futbol-2068553043.html
"Бавария" разгромила "Лейпциг" в матче Бундеслиги
"Бавария" разгромила "Лейпциг" в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Бавария" разгромила "Лейпциг" в матче Бундеслиги
Мюнхенская "Бавария" крупно обыграла "Лейпциг" в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-17T22:39:00+03:00
2026-01-18T06:59:00+03:00
футбол
спорт
серж гнабри
рб лейпциг
бундеслига
бавария
гарри кейн
джонатан та
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973293519_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_f6369d1b25bb9ceb8181ce4c2f775b8d.jpg
https://ria.ru/20260117/borussiya-2068536947.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973293519_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_58951425a65f6bc49ab963159224eca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, серж гнабри, рб лейпциг, бундеслига, бавария, гарри кейн, джонатан та
Футбол, Спорт, Серж Гнабри, РБ Лейпциг, Бундеслига, Бавария, Гарри Кейн, Джонатан Та
"Бавария" разгромила "Лейпциг" в матче Бундеслиги

Лидер чемпионата Германии по футболу "Бавария" разгромила в гостях "Лейпциг"

© Соцсети ФК "Бавария"Гарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Соцсети ФК "Бавария"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" крупно обыграла "Лейпциг" в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, у которых отличились Серж Гнабри (50-я минута), Гарри Кейн (67), Джонатан Та (83), Александар Павлович (85) и Майкл Олисе (88). У проигравших отличился Ромуло Кардозо (20).
Бундеслига
17 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
РБ Лейпциг
1 : 5
Бавария
20‎’‎ • Ромуло Круз
(Давид Раум)
50‎’‎ • Серж Гнабри
(Дайо Упамекано)
67‎’‎ • Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
83‎’‎ • Джонатан Та
(Майкл Олисе)
85‎’‎ • Александар Павлович
(Майкл Олисе)
88‎’‎ • Майкл Олисе
(Джамал Мусиала)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий "Баварии" Джамал Мусиала провел первый матч с июля. Игрок сборной Германии получил перелом малоберцовой кости в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира против французского "Пари Сен-Жермен" (0:2).
Мюнхенцы выиграли четвертый матч подряд и с 50 очками возглавляют таблицу Бундеслиги. "Лейпциг" (32 балла) идет четвертым.
Футболисты дортмундской Боруссии - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Дортмундская "Боруссия" вырвала победу в концовке игры против "Санкт-Паули"
Вчера, 19:41
 
ФутболСпортСерж ГнабриРБ ЛейпцигБундеслигаБаварияГарри КейнДжонатан Та
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала