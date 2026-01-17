"Интер" обыграл "Удинезе" в матче чемпионата Италии

https://ria.ru/20260117/futbol-2068533040.html
"Интер" нанес поражение "Удинезе" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Гол Мартинеса помог "Интеру" обыграть "Удинезе" в матче чемпионата Италии