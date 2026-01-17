Рейтинг@Mail.ru
"Интер" обыграл "Удинезе" в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:00 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/futbol-2068533040.html
"Интер" обыграл "Удинезе" в матче чемпионата Италии
"Интер" обыграл "Удинезе" в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
"Интер" обыграл "Удинезе" в матче чемпионата Италии
"Интер" нанес поражение "Удинезе" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T19:00:00+03:00
2026-01-17T19:00:00+03:00
футбол
спорт
италия
удине
чемпионат франции по футболу (лига 1)
лаутаро мартинес
интер
удинезе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866479797_316:69:2611:1360_1920x0_80_0_0_340d2973af224abb90185a72081367dd.jpg
https://ria.ru/20260108/futbol-2066815011.html
италия
удине
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866479797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bd924ce756d0c0d97d35cf26b0a8f6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, удине, чемпионат франции по футболу (лига 1), лаутаро мартинес, интер, удинезе, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Италия, Удине, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Лаутаро Мартинес, Интер, Удинезе, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Интер" обыграл "Удинезе" в матче чемпионата Италии

Гол Мартинеса помог "Интеру" обыграть "Удинезе" в матче чемпионата Италии

© пресс-служба клуба "Интер"Футболисты "Интера"
Футболисты Интера - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© пресс-служба клуба "Интер"
Футболисты "Интера". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Интер" нанес поражение "Удинезе" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Удине, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на 20-й минуте забил Лаутаро Мартинес.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
17 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Удинезе
0 : 1
Интер М
20‎’‎ • Лаутаро Мартинес
(Франческо Пио Эспозито)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интер" с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице. Команда продлила серию без поражений в Серии A до девяти матчей. "Удинезе" (10 баллов) располагается на десятой позиции.
Лиам Делап и Алехандро Гарначо - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Челси" потерпел первое поражение после увольнения Марески
8 января, 00:59
 
ФутболСпортИталияУдинеЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Лаутаро МартинесИнтерУдинезеСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала