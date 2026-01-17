Рейтинг@Mail.ru
"Реал" одержал первую победу под руководством Арбелоа
Футбол
 
18:04 17.01.2026
"Реал" одержал первую победу под руководством Арбелоа
"Реал" одержал первую победу под руководством Арбелоа
Мадридский "Реал" обыграл "Леванте" в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
"Реал" одержал первую победу под руководством Арбелоа

"Реал" одержал первую победу под руководством Арбелоа, обыграв "Леванте"

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мадридский "Реал" обыграл "Леванте" в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Килиан Мбаппе (58-я минута, с пенальти) и Рауль Асенсио (65).
Чемпионат Испании по футболу
17 января 2026 • начало в 16:00
Завершен
Реал Мадрид
2 : 0
Леванте
58‎’‎ • Килиан Мбаппе (П)
65‎’‎ • Raul Asencio
(Арда Гюлер)
"Реал" одержал первую победу под руководством Альваро Арбелоа, который в понедельник сменил на посту Хаби Алонсо. В четверг команда вылетела из Кубка Испании, проиграв выступающему в Сегунде "Альбасете" в матче 1/8 финала (2:3). Та встреча стала первой для Арбелоа на посту главного тренера "сливочных".
"Реал" с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая один балл "Барселоне", у которой игра в запасе. "Леванте" (14 очков) идет на предпоследней, 19-й позиции.
Альваро Арбелоа (слева) - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Новый тренер "Реала" взял на себя ответственность за вылет из Кубка Испании
15 января, 02:23
15 января, 02:23
 
Футбол
 
