"Реал" одержал первую победу под руководством Арбелоа
"Реал" одержал первую победу под руководством Арбелоа
Мадридский "Реал" обыграл "Леванте" в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
"Реал" одержал первую победу под руководством Арбелоа
"Реал" одержал первую победу под руководством Арбелоа, обыграв "Леванте"