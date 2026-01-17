Голы Никишина и Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Флориду" в НХЛ

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" одержала победу над "Флоридой Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась со счетом 9:1 (1:0, 2:1, 6:0) в пользу "Каролины". В составе победителей хет-триком отметился Николай Элерс (19, 52 и 54-я минуты), дубль оформил Тэйлор Холл (52, 59). Шайбы также забросили Марк Янковский (34), российские игроки Александр Никишин (37) и Андрей Свечников (45), в активе которых также по результативной передаче, и Эрик Робинсон (59). У "Флориды" отличился Увис Балинскис (22).
17 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
18:35 • Николай Элерс
33:10 • Марк Янковски
36:28 • Александр Никишин
44:08 • Андрей Свечников
51:17 • Николай Элерс
51:38 • Тейлор Холл
(Логан Станковен, Марк Янковски)
53:03 • Николай Элерс
(Логан Станковен, Jackson Blake)
58:23 • Тейлор Холл
(Jackson Blake)
58:35 • Эрик Робинсон
21:19 • Увис Янис Балинскис
(Маки Самоскевич, Сандис Вилманис)
Никишин забросил шестую шайбу в сезоне, всего игрок набрал 20 очков за 47 матчей. По итогам игры россиянин был признан второй звездой встречи. Никишин занял третье место по количеству голов за сезон среди защитников-новичков в истории НХЛ, обогнав Криса Пронгера. Свечников отметился 13-й шайбой в сезоне, в его активе 37 очков в 48 матчах.
"Каролина", набрав 62 очка, лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Флорида" (51 очко) занимает предпоследнее, седьмое место в Атлантическом дивизионе.
В другом матче "Детройт Ред Уингз" дома обыграл "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
Хоккеист Свечников готов покинуть "Каролину", пишут СМИ
23 ноября 2025, 08:52