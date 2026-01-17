Рейтинг@Mail.ru
Голы Никишина и Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Флориду" в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
08:11 17.01.2026 (обновлено: 09:11 17.01.2026)
Голы Никишина и Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Флориду" в НХЛ
Голы Никишина и Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Флориду" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Голы Никишина и Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Флориду" в НХЛ
"Каролина Харрикейнз" одержала победу над "Флоридой Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T08:11:00+03:00
2026-01-17T09:11:00+03:00
александр никишин
андрей свечников
николай элерс
каролина харрикейнз
флорида пантерз
детройт ред уингз
национальная хоккейная лига (нхл)
хоккей
александр никишин, андрей свечников, николай элерс, каролина харрикейнз, флорида пантерз, детройт ред уингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Александр Никишин, Андрей Свечников, Николай Элерс, Каролина Харрикейнз, Флорида Пантерз, Детройт Ред Уингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Хоккей
Голы Никишина и Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Флориду" в НХЛ

Шайбы Свечникова и Никишина помогли "Каролине" обыграть "Флориду" 9:1 в НХЛ

Хоккеисты "Каролины Харрикейнз"
Хоккеисты Каролины Харрикейнз - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : nhl.com/hurricanes
Хоккеисты "Каролины Харрикейнз". Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" одержала победу над "Флоридой Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась со счетом 9:1 (1:0, 2:1, 6:0) в пользу "Каролины". В составе победителей хет-триком отметился Николай Элерс (19, 52 и 54-я минуты), дубль оформил Тэйлор Холл (52, 59). Шайбы также забросили Марк Янковский (34), российские игроки Александр Никишин (37) и Андрей Свечников (45), в активе которых также по результативной передаче, и Эрик Робинсон (59). У "Флориды" отличился Увис Балинскис (22).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
17 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Каролина
9 : 1
Флорида
18:35 • Николай Элерс
(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
33:10 • Марк Янковски
(Александр Никишин, Майк Райли)
36:28 • Александр Никишин
(Себастьян Ахо, Николай Элерс)
44:08 • Андрей Свечников
(Сет Джарвис, Себастьян Ахо)
51:17 • Николай Элерс
(Сет Джарвис, Андрей Свечников)
51:38 • Тейлор Холл
(Логан Станковен, Марк Янковски)
53:03 • Николай Элерс
(Логан Станковен, Jackson Blake)
58:23 • Тейлор Холл
(Jackson Blake)
58:35 • Эрик Робинсон
(Йеспери Котканиеми, Марк Янковски)
21:19 • Увис Янис Балинскис
(Маки Самоскевич, Сандис Вилманис)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Никишин забросил шестую шайбу в сезоне, всего игрок набрал 20 очков за 47 матчей. По итогам игры россиянин был признан второй звездой встречи. Никишин занял третье место по количеству голов за сезон среди защитников-новичков в истории НХЛ, обогнав Криса Пронгера. Свечников отметился 13-й шайбой в сезоне, в его активе 37 очков в 48 матчах.
"Каролина", набрав 62 очка, лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Флорида" (51 очко) занимает предпоследнее, седьмое место в Атлантическом дивизионе.
В другом матче "Детройт Ред Уингз" дома обыграл "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Хоккеист Свечников готов покинуть "Каролину", пишут СМИ
23 ноября 2025, 08:52
 
ХоккейАлександр НикишинАндрей СвечниковНиколай ЭлерсКаролина ХаррикейнзФлорида ПантерзДетройт Ред УингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
