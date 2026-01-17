"Бруклин" Демина обыграл "Чикаго" в матче НБА

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Клуб "Бруклин Нетс" одержал победу над "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 112:109 (27:23, 30:17, 32:32, 23:37) в пользу "Бруклина". Самым результативным игроком встречи стал нападающий победившей команды Майкл Портер, который набрал 26 очков, его одноклубник Ноа Клауни оформил дабл-дабл (23 очка + 11 подборов). У "Чикаго" Никола Вучевич набрал 19 очков, Джейлен Смит отметился дабл-даблом (14 очков + 13 подборов).
Критиковавший Демина тренер "Бруклина" похвалил его за прогресс
24 декабря 2025, 11:13
Российский защитник "Бруклина" Егор Демин провел на площадке почти 19 минут, набрал 5 очков и сделал 2 ассиста.
"Бруклин" (12 побед, 27 поражений) прервал серию из пяти поражений подряд, команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Чикаго" (19 побед, 22 поражения) располагается на десятом месте.
Результаты других матчей дня:
"Индиана Пэйсерс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 127:119;
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Кливленд Кавальерс" - 115:117;
"Торонто Рэпторс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 117:121;
"Хьюстон Рокетс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 110:105;
"Сакраменто Кингз" - "Вашингтон Уизардс" - 128:115.
Тренер "Бруклина" заявил, что Демин прибавляет, но он ждет от него большего
2 декабря 2025, 12:51