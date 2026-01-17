Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" Демина обыграл "Чикаго" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
08:51 17.01.2026 (обновлено: 09:12 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/bruklin-2068466498.html
"Бруклин" Демина обыграл "Чикаго" в матче НБА
"Бруклин" Демина обыграл "Чикаго" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
"Бруклин" Демина обыграл "Чикаго" в матче НБА
Клуб "Бруклин Нетс" одержал победу над "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T08:51:00+03:00
2026-01-17T09:12:00+03:00
майкл портер
никола вучевич
егор демин
индиана пэйсерс
чикаго буллз
бруклин нетс
баскетбол
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059149099_0:421:2048:1573_1920x0_80_0_0_1798ee007954bce1348d85ea4dbdc7f4.jpg
https://ria.ru/20251224/demin-2064278172.html
https://ria.ru/20251202/fernandes-2059176030.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059149099_0:229:2048:1765_1920x0_80_0_0_947d93e28377e40c03f5e84f3e7d112a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
майкл портер, никола вучевич, егор демин, индиана пэйсерс, чикаго буллз, бруклин нетс, нба
Майкл Портер, Никола Вучевич, Егор Демин, Индиана Пэйсерс, Чикаго Буллз, Бруклин Нетс, Баскетбол, НБА
"Бруклин" Демина обыграл "Чикаго" в матче НБА

"Бруклин" одержал победу над "Чикаго" в матче НБА, Демин набрал 5 очков

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Клуб "Бруклин Нетс" одержал победу над "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 112:109 (27:23, 30:17, 32:32, 23:37) в пользу "Бруклина". Самым результативным игроком встречи стал нападающий победившей команды Майкл Портер, который набрал 26 очков, его одноклубник Ноа Клауни оформил дабл-дабл (23 очка + 11 подборов). У "Чикаго" Никола Вучевич набрал 19 очков, Джейлен Смит отметился дабл-даблом (14 очков + 13 подборов).
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Критиковавший Демина тренер "Бруклина" похвалил его за прогресс
24 декабря 2025, 11:13
Российский защитник "Бруклина" Егор Демин провел на площадке почти 19 минут, набрал 5 очков и сделал 2 ассиста.
"Бруклин" (12 побед, 27 поражений) прервал серию из пяти поражений подряд, команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Чикаго" (19 побед, 22 поражения) располагается на десятом месте.
Результаты других матчей дня:
"Индиана Пэйсерс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 127:119;
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Кливленд Кавальерс" - 115:117;
"Торонто Рэпторс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 117:121;
"Хьюстон Рокетс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 110:105;
"Сакраменто Кингз" - "Вашингтон Уизардс" - 128:115.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Тренер "Бруклина" заявил, что Демин прибавляет, но он ждет от него большего
2 декабря 2025, 12:51
 
БаскетболМайкл ПортерНикола ВучевичЕгор ДеминИндиана ПэйсерсЧикаго БуллзБруклин НетсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала