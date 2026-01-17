https://ria.ru/20260117/arsenal-2068552908.html
Лидер чемпионата Англии потерял очки в матче АПЛ
"Арсенал" сыграл вничью с "Ноттингем Форест" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Лидер чемпионата Англии по футболу "Арсенал" сыграл вничью с "Ноттингем Форест"