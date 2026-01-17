Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
22:37 17.01.2026 (обновлено: 07:06 18.01.2026)
Лидер чемпионата Англии потерял очки в матче АПЛ
"Арсенал" сыграл вничью с "Ноттингем Форест" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Лидер чемпионата Англии потерял очки в матче АПЛ

Лидер чемпионата Англии по футболу "Арсенал" сыграл вничью с "Ноттингем Форест"

Давид Райя
Давид Райя - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Getty Images / Andrew Kearns - CameraSport
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Арсенал" сыграл вничью с "Ноттингем Форест" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 0:0.
Английская премьер-лига (АПЛ)
17 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
Ноттингем Форрест
0 : 0
Арсенал
Лондонцы не проигрывают в Английской премьер-лиге (АПЛ) на протяжении семи матчей и с 50 очками возглавляют турнирную таблицу. "Ноттингем Форест" (22 очка) идет на 17-й позиции.
