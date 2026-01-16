Экс-игрока НБА арестовали за ограбление и направили на лечение, пишут СМИ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший защитник клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делонте Уэст арестован по подозрению в ограблении и избиении человека, сообщает TMZ Sports со ссылкой на адвоката игрока.

По информации источника, Уэст был задержан в декабре после сообщения об ограблении и избиении на улице в Бель-Хейвене (штат Вирджиния). Преступник скрылся с места происшествия, однако вскоре был обнаружен через дорогу и задержан. По данным полиции, общая сумма, которую забрал у потерпевшего Уэст, составила около 23 долларов.

Отмечается, что баскетболист был отпущен под залог в размере 1000 долларов. Следующее заседание по делу назначено на март. По словам адвоката, Уэст воспринял произошедшее как сигнал о необходимости профессиональной помощи и уже направлен в специализированное лечебное учреждение.

Ранее Уэст уже привлекался к ответственности. В ноябре 2025 года он был арестован после того, как был найден без сознания. В 2024 году его дважды задерживали: в июне - по обвинению в нарушении условий освобождения и сопротивлении аресту, в ноябре - по обвинению во вторжении на чужую собственность.