Экс-игрока НБА арестовали за ограбление и направили на лечение, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
21:12 16.01.2026
Экс-игрока НБА арестовали за ограбление и направили на лечение, пишут СМИ
Экс-игрока НБА арестовали за ограбление и направили на лечение, пишут СМИ
Делонте Уэст
© Getty Images / VCG
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший защитник клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делонте Уэст арестован по подозрению в ограблении и избиении человека, сообщает TMZ Sports со ссылкой на адвоката игрока.
По информации источника, Уэст был задержан в декабре после сообщения об ограблении и избиении на улице в Бель-Хейвене (штат Вирджиния). Преступник скрылся с места происшествия, однако вскоре был обнаружен через дорогу и задержан. По данным полиции, общая сумма, которую забрал у потерпевшего Уэст, составила около 23 долларов.
Отмечается, что баскетболист был отпущен под залог в размере 1000 долларов. Следующее заседание по делу назначено на март. По словам адвоката, Уэст воспринял произошедшее как сигнал о необходимости профессиональной помощи и уже направлен в специализированное лечебное учреждение.
Ранее Уэст уже привлекался к ответственности. В ноябре 2025 года он был арестован после того, как был найден без сознания. В 2024 году его дважды задерживали: в июне - по обвинению в нарушении условий освобождения и сопротивлении аресту, в ноябре - по обвинению во вторжении на чужую собственность.
Уэсту 42 года. В 2004-м он был выбран под 24-м номером на драфте НБА клубом "Бостон Селтикс", за который играл с 2004 по 2007 и с 2010 по 2011 год. Также в лиге он представлял "Сиэтл Суперсоникс" (ныне - "Оклахома-Сити Тандер"), "Кливленд Кавальерс" и "Даллас Маверикс".
Полиция США - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Баскетболиста студенческой команды застрелили в США
Вчера, 13:44
 
БаскетболДелонте УэстНБАВокруг спортаПроисшествия
 
