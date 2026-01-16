https://ria.ru/20260116/trener-2068374117.html
Гласнер покинет "Кристал Пэлас" по окончании сезона
Гласнер покинет "Кристал Пэлас" по окончании сезона - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Гласнер покинет "Кристал Пэлас" по окончании сезона
Главный тренер английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер заявил, что не будет подписывать новый контракт и покинет команду по окончании...
Гласнер покинет "Кристал Пэлас" по окончании сезона
Тренер "Кристал Пэлас" Гласнер заявил, что покинет клуб по окончании сезона