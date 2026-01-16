Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
17:41 16.01.2026 (обновлено: 17:43 16.01.2026)
Гласнер покинет "Кристал Пэлас" по окончании сезона
англия
спорт, англия, кристал пэлас, английская премьер-лига (апл), суперкубок англии, кубок англии
Футбол, Спорт, Англия, Кристал Пэлас, Английская премьер-лига (АПЛ), Суперкубок Англии, Кубок Англии
© Фото : Официальный сайт "Кристал Пэлас"Оливер Гласнер
Оливер Гласнер - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Официальный сайт "Кристал Пэлас"
Оливер Гласнер. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер заявил, что не будет подписывать новый контракт и покинет команду по окончании сезона.
Австрийский специалист заявил, что еще в октябре сказал владельцу "Пэлас" Стиву Пэришу, что не будет продлевать свой текущий контракт.
"В то время мы договорились, что лучше всего это сохранить в тайне. Лучше всего было бы так поступить и держать это в секрете в течение трех месяцев. Сегодня я рассказал об этом команде. Считаю, что сейчас важно внести ясность", - цитирует Гласнера Sky Sports.
Гласнер возглавил "Кристал Пэлас" в феврале 2024 года и завоевал с командой Кубок и Суперкубок Англии. В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) команда занимает 13-е место.
ФутболСпортАнглияКристал ПэласАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Суперкубок АнглииКубок Англии
 
